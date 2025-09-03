運動雲

神射湯普森不排除加入Big3聯盟　點名「四分球」非常吸引人

▲▼獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森對3打3非常有興趣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠射手湯普森（Klay Thompson）日前在接受節目訪問時談及未來退休規劃，透露自己不排除在NBA退役後加入Big3聯盟，並點名「四分球」制度是吸引他的主因。

「當然有興趣啊，特別是那顆四分球，想到就興奮。」湯普森在播客節目《Showtime With Michael Cooper》上笑說，「我希望Big3能走向國際，去海外辦巡迴賽，那一定超有趣。」

作為NBA歷史生涯三分球命中數第5名的神射手，湯普森至今已拿下4枚總冠軍戒，仍有餘力繼續征戰NBA，不過他已開始構思退役後的生活，其中「Big3」3對3聯盟成為選項之一。

該節目主持人之一的傳奇球星庫柏（Michael Cooper）正好是Big3冠軍隊邁阿密305的教頭，他在節目上有意順勢招募湯普森，他表示，「你小心點說話，我們的確準備往海外拓展了。」

Big3近年吸引許多退役NBA球員重返賽場，其特色就是加入四分球，並大幅簡化場上節奏，像邁阿密305的畢斯利（Michael Beasley）就靠此制度連2季拿下MVP。湯普森若加盟，不難想像他將是該聯盟的四分王者，畢竟他生涯不乏投進30呎以上長射的紀錄。

儘管對Big3懷有興趣，湯普森仍表示現階段目標是幫助達拉斯獨行俠衝擊NBA總冠軍，球隊今夏選進2025年天才狀元弗拉格（Cooper Flagg），搭配湯普森本人、戴維斯（Anthony Davis）與厄文（Kyrie Irving）等老將，戰力可觀。

▲▼新科NBA狀元弗拉格到飛翼主場觀戰，與杜克前輩厄文同框互動。（圖／翻攝自X／Dallas Mavericks）

▲厄文、新科NBA狀元弗拉格。（圖／翻攝自X／Dallas Mavericks）

不過厄文目前仍在進行膝傷復健，預計將缺陣球季前半段，湯普森說，「他是我們的領袖，前5個月會很難熬，但我們現在陣容完整，加上弗拉格的加入、禁區高度也夠，我們很期待厄文回歸後能『完整體』出擊，去年其實我就看到冠軍潛力，可惜傷病重創了我們，今年我們都飢渴地想贏球。」

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠湯普森

