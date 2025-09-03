運動雲

吳冠勳8局好投、楊子濬關鍵保送　仰德集團3:2險勝富邦公牛闖桃園盃冠軍戰

記者胡冠辰／桃園報導

桃園盃4強戰3日上演大學強權對決，由仰德集團（下稱臺北市大）迎戰富邦公牛（下稱臺灣體大）；雙方你來我往，戰局膠著至最後一刻，北市大靠著楊子濬在8局下選到關鍵保送送回超前分，以及先發投手吳冠勳8局僅失2分、飆7K的壓制演出，以3:2險勝臺灣體大，晉級冠軍戰。

1局下北市大就率先發動攻勢，黃聖凱安打上壘並盜壘成功，隨後白井雄登敲出安打送回隊友，助隊先聲奪人，取得1:0領先。

臺灣體大打線則是在3局上予以回應；林邵威掃出三壘安打，黃信評補上一支高飛犧牲打，讓臺灣體大1:1扳平比分。

4局下半臺北市大打線攻勢再起，白井雄登、林恩睿連敲安打，楊子濬再補上帶有打點的安打，幫助臺北市大2:1再度要回領先；臺灣體大也及時換上蘇鑫洋止血。

6局上半臺灣體大周翔立安打、黃念譽保送，李以諾擊出滾地球帶回追平分，雙方再度平手，陷入2:2僵局。

8局下半迎來全場最高潮，臺北市大黃聖凱、汪家毅連續安打逼迫體大再換投手；下一棒白井雄登犧牲觸擊後，林恩睿獲故意四壞，代打胡振利先以野手選擇上壘，形成滿壘，最後楊子濬沉著應戰選到保送擠回致勝分，北市大3:2再度超前。

臺灣體大9局上靠楊棕皓獲保送製造機會，但北市大當機立斷換上救援投手全叡試圖止血，他也不負眾望連抓3個出局數，終場臺北市大就以1分之差驚險收下勝利，晉級冠軍賽。

這場4強戰雙方呈現投手戰格局，兩隊各自把握少數得點圈機會，互相追逐比分；臺北市大仰賴吳冠勳的壓制力，以及楊子濬關鍵時刻的選球耐心，驚險守住勝果；隨著3:2擊退勁敵，北市大闖進冠軍戰，將與另一組勝隊台灣啤酒爭奪桃園盃最高榮譽。

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

