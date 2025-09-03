打線貫徹「打平打強」戰術！國體大闖冠軍戰　總教練：我們是來衛冕的

▲桃園盃4強／國立體大火力全開！晉級冠軍賽。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



記者胡冠辰／桃園報導

桃園盃4強戰，台灣啤酒（下稱國立體大）展現投打全面優勢，以12:2在8局提前扣倒台灣運彩（下稱輔仁大學），連2年闖進冠軍戰；賽後總教練陳炫琦強調，球隊攻擊哲學不在於追求全壘打，而是「打平打強」，並直言：「我們是來衛冕的！」

此役國立體大火力從首局就點燃，游騰誌敲出二壘安打帶回2分，建立領先優勢；先發投手吳祉恩則繳出5局無失分、5次三振的穩定內容，讓比賽早早傾向國體一方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，國體大打線在第5局、8局再度爆發，尤其8局上靠著宋翊瑋清壘二壘安打，共計一口氣灌進7分，將比分拉開至12:1；雖輔大在8局下追回1分，但最終仍以2:12遭提前結束。

對於球隊全場火力壓制，陳炫琦指出，這是長期灌輸的進攻觀念成果：「我們不求球員去打仰角，那樣好壞球會太多，也都是無效的球；我一直告訴他們，不管能不能上壘，就是要確實把球打平、打強，這樣才有安打的機會，也會迫使守備產生壓力。」

他進一步表示，球隊設定的進攻目標是 每場至少10支安打，全壘打雖然可喜，但並非刻意追求的重點。

除了打線展現高效率，陳炫琦也提到今年投手戰力正處於更新階段：「我們今年補進不少一年級的投手，和野手之間還在磨合，畢竟去年有6、7位主力離開，但到目前為止磨合得不錯，不然我們也不可能打到明天的冠亞軍。」

身為上屆冠軍，國體此行目標不言而喻，陳炫琦總教練最後語氣堅定的說：「去年我們是冠軍，今年就是來衛冕的！」