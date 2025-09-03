鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

▲鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空。（圖／截自X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

今（3）日舊金山巨人與科羅拉多洛磯之戰比賽首局，巨人迪佛斯（Rafael Devers）開轟並目送飛球出場，引爆雙方肢體衝突，場面一度混亂，最終共有3名選手遭驅逐出場。值得一提的是，巨人台將鄧愷威此役身披「黑衣」參與板凳清空，正式解鎖大聯盟生涯首次「大場面」。

事件發生在首局無人出局、一壘有人的情況下，迪佛斯鎖定對方先發弗里蘭（Kyle Freeland）的滑球，掃出一道弧線優美的2分砲，轟進右外野看台，揮擊後他的站姿略顯不穩，稍微踉蹌了一下，隨後凝視高飛球，緩慢地邁向一壘。

Here’s a better angle of Rafael Devers watching the home run. Doesn’t appear like he ever looks out at Kyle Freeland until the pitcher starts yelling at him. pic.twitter.com/7wL6j8H8Gc — Matt Lively (@mattblively) September 3, 2025

此舉似乎惹惱了弗里蘭，他當場朝著迪佛斯大聲咆哮，而正朝一壘跑去的迪佛斯也回嗆，雙方口角升溫，巨人的阿德梅斯（Willy Adames）與查普曼（Matt Chapman）衝上投手丘推擠弗里蘭，現場氣氛瞬間升高。

隨後2隊球員全數衝出板凳，雙方在投手丘與二壘一帶爆發激烈推擠混戰，台灣球迷瘋尋目前正在巨人大聯盟名單內，身披66號球衣的鄧愷威，「欸那個66號在哪？」結果鄧愷威今日因休兵，僅身披1件黑色練習衣，一步一步跳入衝突的人群深處，網路上隨即傳來大量搞笑祝賀，「恭喜愷威解鎖大聯盟第一次清板凳。」

另外有網友發文寫道，「鄧愷威怎麼也上去啦好好笑」，下方則有人回覆「不上去他就下去3A了」。鄧愷威出身自台中市，甚至有人開起地獄玩笑說，「台中人怎麼會不衝」、「台中沒在怕」。

這場騷動最終導致比賽中斷約13分鐘，經裁判組討論後，決定將弗里蘭、阿德梅斯、查普曼等3人驅逐出場，而迪佛斯則回到一壘，補完繞壘完成這支2分砲。