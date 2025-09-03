唐西奇手感不佳仍砍26分　斯洛維尼亞勝冰島晉歐錦賽16強

▲唐西奇率領斯洛維尼亞晉級歐錦賽16強。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

斯洛維尼亞在2025年歐洲籃球錦標賽前2戰接連失利，但陣中王牌唐西奇（Luka Dončić）連續繳出全能表現，率隊止跌回升。繼上一戰以大三元擊敗比利時後，唐西奇第4戰再度主導戰局，助隊以87比79力退冰島，提前取得16強門票。

斯洛維尼亞此役上半場結束獲得1分領先，在第3節更一舉打出24比11攻勢拉開比分，冰島末節努力反撲，可惜無法撼動斯國勝果。

斯洛維尼亞全場團隊製造20次對手失誤，轉換得分達22分，並在進攻籃板上多搶8記，奪勝決心強烈。

Luka Doncic carrying his Slovenia ???????? to the Round of 16 #EuroBasket pic.twitter.com/FIGwrrrKEB — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

唐西奇此役手感略顯低迷，全場22投僅8中、三分球10投2中，但仍攻下26分，外帶7籃板、4助攻、3抄截、1阻攻，持續以全能表現帶動球隊攻守。

憑藉此役勝利，斯洛維尼亞戰績回穩，正式晉級16強。小組賽最後一戰將於9月4日對上以色列，預期將進一步調整陣容，為淘汰賽階段備戰。