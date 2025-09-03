運動雲

大谷翔平猛打賞開轟　道奇投手群送8保送7：9不敵海盜

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平（31歲）今作客海盜以「第一棒、指定打擊」先發，全場5打數3安打，包括相隔7場比賽的第46轟，這發全壘打同時也是他加盟道奇後的第100轟。然而，道奇投手群再度失守，團隊6名投手送出8次保送，最終以7比9落敗。

大谷近10場比賽僅6安打、打擊率.174，手感不佳，但今天在PNC Park回神。1局首打席，他擊出左外野飛球遭接殺；隨後先發柯蕭（Clayton Kershaw）首局陷入亂流，單局被費姆（Tommy Pham）、麥卡臣（Andrew McCutchen）連續建功，加上高飛犧牲打丟掉4分。

▲▼ 柯蕭（ Clayton Kershaw)） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯蕭（ Clayton Kershaw)） 。（圖／達志影像／美聯社）

2局上，大谷在第2打席面對剛升上大聯盟的年輕右投錢德勒（Bubba Chandler），在3好1壞情況下逮中99.2英里速球，擊出擊球初速120英里（193公里）、飛行距離373英呎的驚人子彈炮，這是他7場比賽來首轟，也讓他本季累積46發，僅落後國聯全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）的49轟3支。這發全壘打同時是他穿上道奇球衣後的第100轟，更刷新個人生涯擊球初速最快紀錄。

在這支全壘打帶動下，道奇打線展開反擊，T赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕赫斯（Andy Pages）先後建功，4局追成4比4平手。

不過6局下，2番手恩里克茲（Jose Enriquez）和3棒崔南（Blake Treinen）相繼失分，比分再度被拉開。 大谷第4打席從馬修（Hunter Mathews）手中敲安，終止連12場未有猛打賞的低潮。

9局上，大谷在最後一次打擊再擊出左中間二壘安打送回1分，全場繳出5打數3安打、2打點，打擊率回升至.279，OPS提升到.998。 可惜道奇牛棚表現持續不穩，6投合計丟掉8分，最終以7比9敗給國聯中區墊底的海盜。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

