林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

記者王真魚／綜合報導
運動家台灣左投林維恩展現驚人成長速度，賽季尾聲又傳來好消息，他獲球隊通知將升上2AMidland RockHounds報到，職業生涯首個球季「三級跳」，將轉往更高層級繼續挑戰。
年僅19歲的林維恩，本季跳過新人聯盟，直接從Low-A出發，6月底獲得肯定升上高A。短短兩個多月後，他再度晉升，火速從Low-A、高A到2A的三級跳。
林維恩的火速「升級」也獲得粉絲團證實，「這一年，他搭上「升級火箭」直接跳過新人聯盟，從Low-A起步，6月底升上High-A，如今短短兩個多月再度躍升2A，預計也將在這裡結束職業生涯的首個球季。」
在Low-A效力期間，他13場出賽繳出50局投球，累積69次三振、僅6次保送，展現強大的壓制力。升上High-A後，他11場登板投出30.1局，送出40次三振、防禦率3.26，依舊維持穩定內容。
林維恩擁有四縫線速球、滑球、曲球與變速球，其中變速球被教練評為最具威力，並指出他的速球絕對有威力，「可以產生高達18吋的上飄效應，在好球帶上緣角度刁鑽，揮空率超過30%。而且他能大量投進好球，今年速球的好球率達75%。」
投球內容穩定，但教練團提醒他需學會在關鍵時刻將變化球投到好球帶外，避免過度依賴「真好球」。林維恩日前接受訪問也坦言，如何不只是在好球帶內挑戰打者，是他必須調整的課題。
A's #21 Prospect LHP Wei-En Lin ???????? has been promoted to Double-A Midland RockHounds!— Dodgers Lite (@dodgerslite) September 2, 2025
His High-A stats (11 G):
3-1, 30.1 IP, 3.26 ERA, 40 K, 12 BB, 0.96 WHIP
In his second year in pro-ball, the 19-year-old has jumped from Low-A to Double-A in 5 months!pic.twitter.com/xUbLO5d9Ua
讀者回應