運動雲

>

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界拳擊聯盟證實，台灣選手林郁婷缺席世錦賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

巴黎奧運金牌女將林郁婷原定9月參加在英國舉行的WB世界拳擊錦標賽，無奈繳交相關性別檢測報告後，仍遭世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）「已讀不回」，被迫缺席WB世錦賽。對此，世界拳擊聯盟也向外媒證實，台灣選手林郁婷不會參加這次比賽。

原來，世界拳擊聯盟不僅主辦了這次賽事，今年8月還在官網公告性別檢測規範，要求選手須進行一次性PCR或同等功能的基因檢測，以此確認出生時的性別，才能獲取參賽資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著比賽時間愈來愈近，我拳擊代表團1日起程前往英國利物浦備賽，唯獨拳后林郁婷未能同行，引發外界關注。

▲▼台灣拳擊代表團出發英國參與世錦賽。（圖／翻攝自臉書／中華民國拳擊協會）

▲台灣拳擊代表團出發英國參與世錦賽。（圖／翻攝自臉書／中華民國拳擊協會）

中華民國拳擊協會表示，1個多月前就已繳交所有檢測報告，並積極連絡世界拳擊聯盟，無奈直到代表隊出發前，仍遲遲等不到WB回應林郁婷能否出賽，因此林只能繼續等待回覆。

不過，世界拳擊聯盟2日透過電子郵件向路透社證實，林郁婷將缺席WB世錦賽。

這次WB世錦賽將分為男、女各10個量級，總計超過65個國家、550名選手參賽，是世界拳擊聯獲得國際奧會（IOC）承認後的首場世界錦標賽。

 
關鍵字： 林郁婷世錦賽世界拳擊聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

NBA老鷹一哥致敬「師父」林書豪：永遠的傳奇　楊恩多次暖心相挺

NBA老鷹一哥致敬「師父」林書豪：永遠的傳奇　楊恩多次暖心相挺

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

U18中華隊熱身賽終戰6投登板！帕蘇拉又敲安打　最終0比2不敵美國

U18中華隊熱身賽終戰6投登板！帕蘇拉又敲安打　最終0比2不敵美國

猿龍戰大巨蛋9329人創周二票房新低　本季第4場沒破萬

猿龍戰大巨蛋9329人創周二票房新低　本季第4場沒破萬

曾聖安飛撲超美技　郭天信振臂大讚：他天花板還很高

曾聖安飛撲超美技　郭天信振臂大讚：他天花板還很高

快訊／有曾祥鈞、莫巴耶還不夠　富邦勇士選秀再挑長人喬納森

快訊／有曾祥鈞、莫巴耶還不夠　富邦勇士選秀再挑長人喬納森

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

熱門新聞

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

NBA老鷹一哥致敬「師父」林書豪：永遠的傳奇　楊恩多次暖心相挺

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

U18中華隊熱身賽終戰6投登板！帕蘇拉又敲安打　最終0比2不敵美國

猿龍戰大巨蛋9329人創周二票房新低　本季第4場沒破萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

2孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分奪勝

3老鷹一哥致敬師父林書豪：永遠的傳奇

4U18韓國隊火力不容小覷險勝明星隊

5U18中華隊熱身賽終戰0比2不敵美國

最新新聞

1世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

2領航猿想換葉惟捷　陳信安親釋疑

3兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

4K湯揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林吵過

5曾聖安超美技　郭天信振臂大讚：他天花板還很高

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366