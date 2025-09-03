世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

▲世界拳擊聯盟證實，台灣選手林郁婷缺席世錦賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

巴黎奧運金牌女將林郁婷原定9月參加在英國舉行的WB世界拳擊錦標賽，無奈繳交相關性別檢測報告後，仍遭世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）「已讀不回」，被迫缺席WB世錦賽。對此，世界拳擊聯盟也向外媒證實，台灣選手林郁婷不會參加這次比賽。

原來，世界拳擊聯盟不僅主辦了這次賽事，今年8月還在官網公告性別檢測規範，要求選手須進行一次性PCR或同等功能的基因檢測，以此確認出生時的性別，才能獲取參賽資格。

隨著比賽時間愈來愈近，我拳擊代表團1日起程前往英國利物浦備賽，唯獨拳后林郁婷未能同行，引發外界關注。

▲台灣拳擊代表團出發英國參與世錦賽。（圖／翻攝自臉書／中華民國拳擊協會）

中華民國拳擊協會表示，1個多月前就已繳交所有檢測報告，並積極連絡世界拳擊聯盟，無奈直到代表隊出發前，仍遲遲等不到WB回應林郁婷能否出賽，因此林只能繼續等待回覆。

不過，世界拳擊聯盟2日透過電子郵件向路透社證實，林郁婷將缺席WB世錦賽。

這次WB世錦賽將分為男、女各10個量級，總計超過65個國家、550名選手參賽，是世界拳擊聯獲得國際奧會（IOC）承認後的首場世界錦標賽。