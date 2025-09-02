登峰造極預賽爆高潮　南湖張哲瑋、普門何玟恩都砍逆轉三分

▲普門何玟恩。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽今（2）日進行預賽最後一天，決定高中男女組4強名單。賽事高潮迭起，兩場比賽都在最後時刻靠「逆轉絕殺三分球」定勝負！南湖高中張哲瑋終場前3.9秒接獲周佑承傳球，投進準絕殺三分，率隊以89比87氣走東泰高中，挺進高男組4強；普門高中何玟恩則在讀秒階段投進超前三分，以67比66險勝永平高中。

高男組焦點戰，南湖在最後14秒落後1分，周佑承本有機會單打當英雄，卻果斷將球分給空檔的張哲瑋，後者毫不猶豫命中三分彈。張哲瑋賽後笑說：「之前育創盃也投過類似的球，但最後輸了，今天領先就知道穩了！」周佑承則力挺隊友：「他是我們最棒的射手，看到空檔我一定傳給他，很安心！」張哲瑋全場19分、6籃板，還有致勝三分，周佑承繳出15分、10助攻。

高女組同樣驚心動魄，普門靠何玟恩最後一擊逆轉三分，以1分險勝永平。雖然贏球仍因分差不足無緣晉級，但全隊仍興奮慶祝。總教練李宜瑄直言：「雖然最後沒能進4強，但能贏球就好！」何玟恩全場24分、三分10投5中，賽後直呼：「以前從來沒有投進過這種球，能夠投進，真的太爽了！」

▲南湖張哲瑋。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

另一場高女組B組大戰，深圳第二實中葉子雲最後6.8秒強攻得手，他攻下全隊最高18分，率隊以64比62擊敗陽明高中，與陽明雙雙晉級4強，傳統勁旅南山高中爆冷出局。

男子組方面，光復高中靠身高優勢以69比62力退日本前橋育英，成為首支鎖定4強席位的隊伍；能仁雖以66比58擊敗錦和，但因正負分劣勢，未能挺進4強。

女子組則由北一女中提前晉級，南山雖擊敗苗慄高商仍無緣晉級。