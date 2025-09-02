運動雲

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森坦言勇士王朝並非一路和諧，與柯瑞、格林都曾有過摩擦。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

昔日勇士「浪花兄弟」成員湯普森（Klay Thompson），是灣區締造4冠王朝的重要功臣。不過他近日坦言，奪冠之路並非外界所見的一帆風順，與隊友柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green），甚至總教練柯爾（Steve Kerr），都曾有過摩擦。

現年35歲的湯普森，去年夏天轉戰達拉斯獨行俠。他近日上節目《Showtime With Coop》時回顧在勇士的歲月，直言王朝背後也有爭執與矛盾，「我們之間有過許多爭吵，說過很重的話，彼此也受過傷害。但最後大家都明白，唯一的目標就是贏球。當你看到冠軍旗幟升起，那些過程都能被當成兄弟情的一部分。」

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲「浪花兄弟」改變NBA格局，推動聯盟邁入三分時代。（圖／達志影像／美聯社）

勇士在2015年至2018年間4年奪3冠，2022年再度封王，締造NBA經典王朝。外界眼中的勇士幾乎長期維持和諧氛圍，但湯普森坦言，真實情況更複雜，「有時候我會和格林起爭執，或和柯瑞甚至和柯爾有過衝突。這就是比賽的一部分，而你會從中成長。成熟就是把矛盾留在球場上，繼續保持專業。」

湯普森與柯瑞的「浪花兄弟」組合徹底改變NBA格局，引領聯盟進入三分球時代。但他也透露，長時間高壓競爭，連他與柯瑞的搭檔關係也曾經歷過考驗。如今離開灣區，湯普森以13年勇士生涯回首過往，球團也已宣布，未來將退休他的11號球衣，高掛舊金山大通中心。

湯普森真誠表示，勇士的成功並非源自「完美」，而是靠著堅持、韌性與團隊凝聚力，那些冠軍旗幟，不只是投籃和技術的象徵，更代表他們在摩擦後仍能團結一致，並在關鍵時刻全力以赴。

▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士已宣布未來將退休湯普森的11號球衣，見證他在灣區的傳奇。（圖／達志影像／美聯社）

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

