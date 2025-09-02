巨人打線力挺鄧愷威！　連續15場開轟2001年後首見

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

台灣投手鄧愷威今（2）日代表舊金山巨人先發，主投5.1局失2分，率隊8比2擊敗科羅拉多洛磯。值得一提的是，本場巨人打線超挺鄧愷威，除了單場11安就狂攻8分外，團隊也締造連續15場開轟紀錄，為2001年來首見。

開局巨人打線便展現火力，主砲迪佛斯（Rafael Devers）在首局敲出本季第29轟、加盟巨人後第14轟開啟得分。另外，這發全壘打距離411英尺，且擊球初速高達114.5英里，寫下球隊自《Statcast》紀錄以來最強擊球。

At 114.5 mph, Rafael Devers now holds the record for the hardest hit home run by a Giant in the Statcast era pic.twitter.com/1bsRodKvIl — SFGiants (@SFGiants) September 1, 2025

迪佛斯雖在加盟初期低迷，前37場僅打出0.219打擊率與4轟，但近29戰手感火燙，累積32支安打、10轟，打擊率高達0.299。

24歲菜鳥外野手吉爾伯特（Drew Gilbert）也是打線上的亮點，今天全場4打數4安打，包含3局上的2分砲，這發個人生涯第2轟讓球隊取得3比0領先。值得一提的是，吉爾伯特近2戰狂掃7安，成為巨人近期最火熱的打線亮點。

Drew Gilbert extends the @SFGiants lead with a towering shot to right pic.twitter.com/jTu48CDwhc — MLB (@MLB) September 1, 2025

游擊手阿德梅斯（Willy Adames）7局上再補上2分彈，將比分拉開至8比2，這也是他本季第26轟，目前為隊內全壘打王。他距離單季30轟僅差4支，有望成為2007年傳奇球星邦茲（Barry Bonds）後，首位單季破30轟的巨人打者。

Willy Adames powers out his 26th home run of the season pic.twitter.com/d6C97T0d2S — MLB (@MLB) September 1, 2025

鄧愷威昨日遞補背傷的惠森杭特（Carson Whisenhunt）升上大聯盟，並在此役繳出5.1局失2分、飆8K的優質先發，順利摘下本季的先發首勝。

巨人近來氣勢如虹，不僅完成系列賽橫掃，且近期9戰豪取8勝，將戰績拉回69勝69敗，勇闖季後賽的希望再現。另外，巨人打線近期火力旺盛，團隊已連續15場比賽開轟，創下自2001年以來隊史新高。