韓國金手套工具人金河成轉戰勇士　目標佈局2026年

▲金河成轉戰勇士。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

亞特蘭大勇士今（2）日從讓渡名單上接手韓國內野工具人金河成。此舉引發球界熱議，由於勇士正值重建期，這筆低風險的補強，被視為可能不只是本賽季後段的過渡，實質上更可能是替2026年球季鋪路。

現年29歲的金河成，2023年曾以多功能守備表現成為大聯盟史上首位亞洲工具人金手套。他去年效力聖地牙哥教士，季末取得自由球員資格後，與坦帕灣光芒簽下2年2900萬美元合約，其中包含球員選擇權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而命運多舛，金河成去年9月進行右肩手術，本季開幕進入傷兵名單，直到7月初對明尼蘇達雙城的比賽才迎來復出，復出戰中卻傷及小腿，加上腰部反覆發炎，使他僅出賽24場，打擊率0.214，貢獻2轟、5打點，最終遭到光芒讓渡。

根據《Trade Rumors》指出，光芒此舉主因在於想節省薪資空間，而非等待金河成來年回春；相對地，目前戰績僅62勝76敗、排名國聯東區第4的勇士，則將目光放在2026年的反彈契機。若金河成能恢復健康，明年1600萬美元的年薪將是值得的投資，外界普遍認為金河成傾向執行該選擇權，留在勇士重新證明身價。

勇士目前由艾倫（Nick Allen）擔任主戰游擊手，雖守備穩健，卻在進攻端苦無產出，打擊率僅0.221、無全壘打、僅21分打點。儘管多倫多藍鳥主力游擊手比薛特（Bo Bichette）休賽季時可望成為自由球員，但由於勇士歷來對自由球員支出保守，因此出手機率不高。

在此情況下，若金河成能恢復8成功力，將成為勇士陣中不可多得的戰力支撐，更不排除長期合作的可能。