運動雲

>

李大浩28萬豪氣請學弟嗑牛肉　母校又奪冠須兌現！網：又要噴錢啦

▲樂天巨人球星李大浩在台灣春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲李大浩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

慶南高中在鳳凰旗全國高中棒球大賽奪冠，兌現了學長、韓國傳奇強打李大浩承諾的「價值千萬韓元的牛肉聚餐」。

這份特別的承諾源自上個月的總統盃奪冠後，李大浩豪氣請母校後輩吃燒肉。當時約 60 名選手團隊共嗑下 230 人份牛肉，帳單金額高達 1278 萬韓元（約新台幣28萬），場面相當驚人。李大浩更在席間放話：「如果鳳凰旗也奪冠，我再請一次！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

慶南高球員果然把這句話放在心上，並以實際行動回報學長的支持。8月31日在首爾木洞球場舉行的 第 53 屆鳳凰旗全國高中棒球大賽冠軍戰，慶南高與馬山龍馬高打到延長 10 局突破僵局制。馬山龍馬高在10局上率先破蛋，但慶南高在 10 局下演出戲劇性逆轉，由 李昊敏擊出再見二壘安打，一口氣掃回兩分，最終以 2 比 1 奪冠。

這也是他們繼 8 月初總統盃奪冠後，不到一個月內再度捧盃，單季收下第二座冠軍。這支傳統勁旅上一次完成「雙冠王」已是 1998 年青龍旗與鳳凰旗，如今睽違 27 年再度重現榮耀。

此役英雄李昊敏不僅敲出再見安打，還獲頒大會殊勳獎；而先發 8.2 局僅被敲 1 安、無失分並狂飆 12K 的 張燦熙則榮膺 MVP。

賽後韓媒與球迷紛紛打趣：「又要噴錢了」、「李大浩昨晚應該睡不著了，光想牛肉錢就頭大吧！」、「這是真正的『吃牛打冠軍』傳統！」

關鍵字： 棒球高中冠軍韓國牛肉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

勇士補強卡關！ESPN預測下季再陷附加賽　「對高齡球隊不利」

勇士補強卡關！ESPN預測下季再陷附加賽　「對高齡球隊不利」

大谷翔平指叉球不如以往　「新武器」獲前日職名將高度評價

大谷翔平指叉球不如以往　「新武器」獲前日職名將高度評價

佐佐木朗希變壯了！學會2新球種　為了讓速球更有威力

佐佐木朗希變壯了！學會2新球種　為了讓速球更有威力

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

熱門新聞

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威5.1局失2分　大聯盟先發首勝

2韓媒關注兄弟Thank You柯威士

3衛少、西蒙斯至今沒人要？球探點出現實

4兄弟首輪中繼好投　U18逆轉勝

5啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告

最新新聞

1李大浩28萬豪氣請學弟嗑牛肉

2終結7年空窗！鄧愷威繼陳偉殷先發勝

3鄧愷威5.1局失2分　大聯盟先發首勝

4末吉良丞將返鄉先發　U18熱身賽完售

5衛少、西蒙斯至今沒人要？球探點出現實

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總盛讚安定感：有機會下周再先發

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366