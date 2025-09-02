李大浩28萬豪氣請學弟嗑牛肉　母校又奪冠須兌現！網：又要噴錢啦

▲李大浩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

慶南高中在鳳凰旗全國高中棒球大賽奪冠，兌現了學長、韓國傳奇強打李大浩承諾的「價值千萬韓元的牛肉聚餐」。

這份特別的承諾源自上個月的總統盃奪冠後，李大浩豪氣請母校後輩吃燒肉。當時約 60 名選手團隊共嗑下 230 人份牛肉，帳單金額高達 1278 萬韓元（約新台幣28萬），場面相當驚人。李大浩更在席間放話：「如果鳳凰旗也奪冠，我再請一次！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

慶南高球員果然把這句話放在心上，並以實際行動回報學長的支持。8月31日在首爾木洞球場舉行的 第 53 屆鳳凰旗全國高中棒球大賽冠軍戰，慶南高與馬山龍馬高打到延長 10 局突破僵局制。馬山龍馬高在10局上率先破蛋，但慶南高在 10 局下演出戲劇性逆轉，由 李昊敏擊出再見二壘安打，一口氣掃回兩分，最終以 2 比 1 奪冠。

這也是他們繼 8 月初總統盃奪冠後，不到一個月內再度捧盃，單季收下第二座冠軍。這支傳統勁旅上一次完成「雙冠王」已是 1998 年青龍旗與鳳凰旗，如今睽違 27 年再度重現榮耀。

此役英雄李昊敏不僅敲出再見安打，還獲頒大會殊勳獎；而先發 8.2 局僅被敲 1 安、無失分並狂飆 12K 的 張燦熙則榮膺 MVP。

賽後韓媒與球迷紛紛打趣：「又要噴錢了」、「李大浩昨晚應該睡不著了，光想牛肉錢就頭大吧！」、「這是真正的『吃牛打冠軍』傳統！」