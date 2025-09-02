運動雲

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威2日（台灣時間）先發作客科羅拉多洛磯，在「投手墳場」繳出好投，主投5.1局被敲9支安打，但多次靠三振化解危機，累計送出8次三振。6局下留下得點圈跑者，退場後由隊友失守讓2分記在帳上。最終巨人火力支援到位，助隊奪勝，拿下生涯第2勝，也是先發投手身份的首勝。

鄧愷威登板前，隊友迪弗斯（Rafael Devers）在1局上先轟出陽春砲。1局下他投出3上3下，2局下則先被貝克（Jordan Beck）敲出二壘安打，托爾瓦（Ezequiel Tovar）再補上安打形成一、三壘有人，鄧愷威隨後霸氣連飆2K化解危機。

3局上巨人再由吉爾伯特（Drew Gilbert）轟出兩分砲，將比分拉開至3比0。鄧愷威吃下定心丸，3局下雖連挨兩安，仍靠2次三振脫困。4局下再度遭遇得點圈考驗，他依舊以三振化解。巨人5局上一輪猛攻再添3分，擴大至6比0。

5局下，鄧愷威雖被敲安打，但靠著柯斯（Christian Koss）策動雙殺，順利化解危機，完成3上3下。不過6局下考驗再起，先抓到一個出局數後，接連被多伊爾（Brenton Doyle）、托爾瓦安打，形成二、三壘有人，隨後退場。由佩古羅（Joel Peguero）接替，不料立即挨長打失2分，計在鄧愷威頭上，所幸之後及時止血。

巨人7局上再靠亞達梅斯（Willy Adames）轟出兩分砲，進一步拉開差距。最終就以8比2獲勝。

洛磯的庫爾斯球場因丹佛高海拔（約1600公尺）空氣稀薄，讓飛球阻力減少、容易飛得更遠，普通飛球常成為全壘打，因此被稱為「打者天堂」。但稀薄空氣也削弱變化球轉折，投手難以控場，失分率居高，被戲稱「投手墳場」。鄧愷威能在此球場繳出好表現不容易。

此役鄧愷威被敲9安創下生涯新高，5.1局與85球則是生涯最長局數與最多用球數。值得一提的是，奪8K為生涯最多，而且本季首次繳出「零保送」內容，修正過去控球不穩的問題，完成先發任務。他曾在8月9日中繼5局奪生涯首勝，此次則是先發首勝。

關鍵字： 棒球台灣鄧愷威巨人洛磯

