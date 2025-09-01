運動雲

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲等不到世界拳擊聯盟的回應，林郁婷缺席世錦賽。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中華拳擊代表隊今晚出發前往英國利物浦，參加WB世界拳擊錦標賽，不過奧運金牌得主林郁婷確定缺席。中華民國拳擊協會表示，「所有檢測報告都已繳交，無奈等不到WB回應。」

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）將於9月4日到14日在英國利物浦，舉辦獲得國際奧會（IOC）承認後的首場世界錦標賽。 WB世錦賽將分為男、女各10個量級，總計超過65個國家、550名選手參賽。

拿下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌的林郁婷，再度因為性別檢測方法爭議，無法參加WB所舉辦的賽事。

WB在5月首度公布性別檢測方法，當時提到針對18歲以上的選手，都必須強制採取生理性別檢測，所有參加該聯盟認可賽事的運動員都必須接受聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，以確定出生性別及參賽資格。

PCR技術可用於檢測SRY基因，也就是Y染色體性別決定區，以此判定生理性別；只不過當時對於後續配套措施都未透明公告，因此林郁婷選擇不參加6月底開打的WB盃哈薩克拳擊賽。

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲台灣「拳后」林郁婷已經超過1年沒參加國際賽。（圖／路透）

今年8月20日，WB再度於官網公告相關性別檢測方式，明確定義將根據基因檢測結果，直接判定是男子選手或是女子選手。

中華民國拳擊協會表示，1個多月前就組成醫療小組，召集國內遺傳學、生理學、運動醫學等各領域專家進行討論及對選手各種檢測，並從8月起就積極聯絡WB，希望可以獲得更詳細的參賽規範。

拳協無奈表示，「我們積極接觸了超過1個月，也獲得了WB的醫療小組窗口，並且把所有我們自己做的檢測報告都送過去，但無奈到今天出發前仍未得到是否能參賽的回應。」

拳協強調，基於保護選手的立場，「我們不可能在沒得到保證下讓選手過去英國，我們還是希望WB能盡快給答案。世錦賽結束後，11月又有WB印度拳擊賽，不可能這樣一直拖下去。」

據了解，目前得知WB需要4到6週的通案討論才能做出決定。 去年底林郁婷遠赴英國參加WB所舉辦的年終賽，就因為大會醫療資訊保密未到位的情況下選擇退賽。

今年5月的泰國公開賽，林郁婷同樣到了現場，又因為性別檢測爭議不同調再度退賽，如今加上哈薩克賽、世錦賽，已許久未參加國際賽。

