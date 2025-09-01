運動雲

北一女2連勝率先晉4強　南湖周佑承轟36分難救主

▲▼北一彭郁臻、南湖周佑承、南湖葉承叡、能仁莊肇紘。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供，下同）

▲南湖周佑承狂轟36分，仍無緣替球隊拿下勝利。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽進入第2天，戰況更加白熱化。高女組近兩年霸主北一女中火力全開，以82比50痛宰永平高中，提前鎖定4強席位。高男組上演矚目「11號對決」，南湖周佑承狂轟36分，寫下本屆賽事單場新高，仍不敵能仁莊肇紘23分、14籃板的演出，最終能仁以76比74險勝。

北一女靠著強大團隊戰力，首戰大勝普門，今日再度擊敗永平，成為本屆首支2連勝的球隊，實際上已篤定晉級4強。上學年度HBL MVP彭郁臻今天終於展現身手，全場攻下17分、7籃板、5助攻與2抄截，為球隊攻防核心。總教練駱燕萍強調，球隊目標並非單純追逐名次，而是專注在過程，「名次不重要，重要的是打球的態度。」

▲▼北一彭郁臻、南湖周佑承、南湖葉承叡、能仁莊肇紘。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供，下同）

▲北一女中彭郁臻找回MVP身手，全場攻下17分，率隊提前晉級4強。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

高男組焦點落在南湖與能仁的激戰。雙方「11號球衣」周佑承與莊肇紘對位，終場前21.9秒更因爭搶籃板互噴垃圾話，雙雙吃到技術犯規。周佑承全場狂砍36分，平均至今高達32分，暫居大會得分王，但他自認「還是最喜歡傳球」。無奈隊友傷兵過多，他身為隊長只能扛起進攻重任。

莊肇紘則展現高效率的「沉默殺手」本色，繼首戰24分、15籃板後，今日再添23分、14籃板，兩戰手感穩定，命中率超過5成，成為能仁致勝關鍵。

最終南湖雖在最後14秒靠抄截追到只差2分，但最後1.9秒傳球失誤葬送機會，以74比76飲恨。周佑承苦笑坦言，「我很享受傳球給隊友的樂趣，但現在只能多搶攻，希望能扛起球隊。」

關鍵字： 籃球HBL登峰造極青年籃球邀請賽北一女中能仁家商南湖高中彭郁臻周佑承莊肇紘

