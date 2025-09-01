北一女2連勝率先晉4強　南湖周佑承轟36分難救主

▲南湖周佑承狂轟36分，仍無緣替球隊拿下勝利。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽進入第2天，戰況更加白熱化。高女組近兩年霸主北一女中火力全開，以82比50痛宰永平高中，提前鎖定4強席位。高男組上演矚目「11號對決」，南湖周佑承狂轟36分，寫下本屆賽事單場新高，仍不敵能仁莊肇紘23分、14籃板的演出，最終能仁以76比74險勝。

北一女靠著強大團隊戰力，首戰大勝普門，今日再度擊敗永平，成為本屆首支2連勝的球隊，實際上已篤定晉級4強。上學年度HBL MVP彭郁臻今天終於展現身手，全場攻下17分、7籃板、5助攻與2抄截，為球隊攻防核心。總教練駱燕萍強調，球隊目標並非單純追逐名次，而是專注在過程，「名次不重要，重要的是打球的態度。」

▲北一女中彭郁臻找回MVP身手，全場攻下17分，率隊提前晉級4強。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

高男組焦點落在南湖與能仁的激戰。雙方「11號球衣」周佑承與莊肇紘對位，終場前21.9秒更因爭搶籃板互噴垃圾話，雙雙吃到技術犯規。周佑承全場狂砍36分，平均至今高達32分，暫居大會得分王，但他自認「還是最喜歡傳球」。無奈隊友傷兵過多，他身為隊長只能扛起進攻重任。

莊肇紘則展現高效率的「沉默殺手」本色，繼首戰24分、15籃板後，今日再添23分、14籃板，兩戰手感穩定，命中率超過5成，成為能仁致勝關鍵。

最終南湖雖在最後14秒靠抄截追到只差2分，但最後1.9秒傳球失誤葬送機會，以74比76飲恨。周佑承苦笑坦言，「我很享受傳球給隊友的樂趣，但現在只能多搶攻，希望能扛起球隊。」