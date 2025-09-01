運動雲

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

▲▼衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克仍盼續戰NBA，但市場反應冷淡。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前年度MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）與昔日狀元西蒙斯（Ben Simmons），如今卻在自由市場上乏人問津。據《HoopsWire》報導，兩人都期待獲得超過老將底薪的合約，但球隊普遍不願意開出更高報價，他們恐怕將以自由球員身分迎接開季。

一位NBA球探直言，「我喜歡他們，也覺得他們能幫上忙，但說實話，他們現在只值底薪，他們能做到的事情已經有限了。」另一名球探更語帶無奈地說，「這已經不是2017或2019年了，若衛斯布魯克或西蒙斯無人簽約，也不算大事。聯盟裡隨時能找到更年輕、更便宜的替代人選。」

▲▼西蒙斯迎來快艇首秀；快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯近年受困傷勢與心理問題，早已不再是全明星水準。（圖／達志影像／美聯社）

衛斯布魯克現年36歲，上季效力金塊出賽75場，場均僅13.3分、6.1助攻、4.9籃板，多數時間從板凳出發，效率下降，早已不復巔峰時期的爆發力。他將在今年11月滿37歲，遠超過多數頂尖球員的退役年齡，儘管他仍是史上唯一連4季繳出場均大三元的球員，但這段名人堂等級生涯，或許正走到苦澀終章。

至於29歲的西蒙斯，過去因背傷與心理健康問題長期缺陣，即使被交易後輾轉待過籃網、快艇，仍無法找回明星身手。上季51場比賽僅繳出場均5.0分、5.6助攻、4.7籃板的平庸數據，已難吸引各隊。他原本被認為今夏市場行情優於衛斯布魯克，如今卻同樣陷入「待業潮」。

