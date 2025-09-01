啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

▲河智媛。（圖／活動主辦提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國啦啦隊女神河智媛（하지원）魅力全開，席捲台北街頭！台灣粉絲為慶祝她加入中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」滿一個球季，自發集資打造公車車身廣告，自9月1日起在台北、新北街頭穿梭一個月，成為最亮眼的應援風景。

河智媛17歲時以「最強高中生」之姿進入KBO LG雙子啦啦隊，憑藉青春洋溢的舞蹈與陽光形象迅速爆紅。啦啦隊生涯橫跨棒球、籃球、排球與足球，目前同時效力於KBO韓華鷹應援團與中職Rakuten Girls。今年3月宣布來台加盟後，與廉世彬、禹洙漢並列「樂天韓援三本柱」，因為爽朗個性更被粉絲暱稱「河大叔」，在賽場邊人氣火熱。

這次粉絲應援的公車廣告以「為青春夢想應援」為主題，車身點綴河智媛親手繪製的畫作，車門更加入鼓舞人心的應援詞，象徵為每天通勤的乘客注入正能量。首波廣告將行駛於台北299號公車（車號：313-FY），路線橫跨信義區、台北大巨蛋、東區、台北車站及新莊等主要幹道。

不僅如此，粉絲還特別邀請到韓國「頭號鐵粉」攝影師（YouTube頻道：HJD._.22），這位因拍攝河智媛而讓她紅遍全網的攝影師，將首次來台，親眼見證河智媛在台灣的超高人氣。他也將於9月12日至14日現身台北大巨蛋，觀賞樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題戰，捕捉河智媛在中華職棒應援舞台上的風采，期盼將台式棒球應援文化推向韓國，掀起跨國話題。