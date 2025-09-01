運動雲

陳傑憲拍攝廣告談「濕身初體驗」　不忘喊話基層小將

▲陳傑憲。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

統一獅當家打者、世界棒球冠軍隊長陳傑憲，1日現身於台北101出席熱水器品牌代言記者會，正式推出由自己主演的形象廣告，廣告中俐落的拍攝手法、唯美的運鏡都讓陳傑憲直呼專業；只不過在鏡頭面前脫衣服洗澡，還是讓他也不好意思，「有點尷尬！」

廣告中有一幕他洗熱水澡的畫面，引起現場熱議。對於拍攝過程，陳傑憲笑說：「其實拍很久，從早到晚，但到後面熟悉了就覺得很好玩；水從空中灑下來很特別，劇組還特別跟我說，我的規格比較好，有熱水可以淋，很多明星都是直接噴冷水。」

▲東湧熱水器攜手台灣隊長陳傑憲　台北101發表年度廣告。（圖／東湧提供）

對於最終成品，陳傑憲表示很滿意，但因為在鏡頭前面拍攝脫衣洗澡畫面，還是讓他有點害羞，「蠻害羞的，其實對運動員來說脫上身不是一件很奇怪的事，但感覺就是很奇怪，如果在球場要我脫就沒問題，但在片場做了不習慣做的事情，就覺得有點怪，還好董事長幫我清場，只留男生，還有小選手一起陪我一起脫衣服洗澡，那瞬間有種回到宿舍的感覺。」

他也坦言，自己原本不擅長拍攝細節，能有這樣的呈現，最大功勞應該歸給導演與劇組。

雖然是廣告拍攝，但陳傑憲仍把環保理念放在心上，他說：「我專長是打棒球，對拍攝不太懂，不過能透過廣告洗一場舒服的熱水澡，又能幫這個世界做點事，我覺得很棒；也希望大家都能一起響應環保，讓台灣環境更好。」

▲東湧熱水器攜手台灣隊長陳傑憲　台北101發表年度廣告。（圖／東湧提供）

談到家庭生活，他也不避諱分享身為職業球員的辛酸。適逢七夕，陳傑憲仍在比賽與活動中度過，「我們七夕都跟棒球過，職業球員的辛苦就是無法像一般人一樣過節，這也是老婆跟小孩最包容我的地方；今天回家第一件事就是先抱抱他們，再找時間一起吃飯。」

此外，對於日前在威廉波特奪下世界冠軍的台灣小將們，陳傑憲最後送上鼓勵：「拿到世界冠軍真的不容易，過程承受了很多壓力，我想跟學弟們說謝謝，你們為台灣做出很棒的貢獻，但這只是開始，未來五年、十年後，台灣棒球還是需要你們去維持、去努力。」

