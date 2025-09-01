要是能重來要投滑球！史考特「控球太好」讓羅伯斯很苦惱

▲史考特8局挨轟導致山本由伸錯失勝投。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇今（1）日靠著史密斯（Will Smith）9局下代打轟出再見全壘打，驚險擊退響尾蛇，中止2連敗。然而球隊中繼左投史考特（Tanner Scott）在8局挨轟失守，讓比賽一度陷入危機，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，「他現在控球太好了，反而出現問題。」

比賽第8局，道奇原有3分領先，但史考特中繼登板後連續被敲安，隨後遭卡洛爾（Corbin Carroll）擊出左中外野3分砲，比數瞬間被扳平，害先發投出7局10K的山本由伸勝投飛掉。這已是史考特本季第9次挨轟，創下生涯單季最多紀錄。

羅伯斯對此表示，「如果你看擊球的分布圖，就會發現幾乎全都集中在好球帶正中間。」他接著說，「雖然他沒有投出四壞球，但當球這麼規律地進到同樣位置，不管是左打還是右打來打，終究會被鎖定。球本身的質量沒問題，但一直進到同樣位置，就會讓人好預判。」

羅伯斯進一步說明，「尷尬的是，他現在的控球其實比以往任何時候都更穩定，以前他會把球投得比較分散，但現在反而太容易集中在中間了，他必須開始攻擊不同的區域。」

賽後受訪時，史考特神情嚴肅地表示，「要是能重來，也許我該投滑球……但我選擇相信我的直球，把它投向低角度的中間，結果那球實際上稍微偏高了一點，我非常懊惱。」他咬著嘴唇補充，「讓打者在那種情況下轟出全壘打，那是我最不想看到的畫面，真的非常難受。」

被問到為何球總是集中在中間時，史考特回答，「我真的不知道，如果你知道的話拜託告訴我，我只知道，那是顆非常爛的球。」他最後反思表示，「我想我可能丟太多好球了……你知道的，好球太多，並不代表就是好結果。」