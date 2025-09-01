運動雲

>

要是能重來要投滑球！史考特「控球太好」讓羅伯斯很苦惱

▲▼道奇史考特。（圖／達志影像／美聯社）

▲史考特8局挨轟導致山本由伸錯失勝投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（1）日靠著史密斯（Will Smith）9局下代打轟出再見全壘打，驚險擊退響尾蛇，中止2連敗。然而球隊中繼左投史考特（Tanner Scott）在8局挨轟失守，讓比賽一度陷入危機，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，「他現在控球太好了，反而出現問題。」

比賽第8局，道奇原有3分領先，但史考特中繼登板後連續被敲安，隨後遭卡洛爾（Corbin Carroll）擊出左中外野3分砲，比數瞬間被扳平，害先發投出7局10K的山本由伸勝投飛掉。這已是史考特本季第9次挨轟，創下生涯單季最多紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯對此表示，「如果你看擊球的分布圖，就會發現幾乎全都集中在好球帶正中間。」他接著說，「雖然他沒有投出四壞球，但當球這麼規律地進到同樣位置，不管是左打還是右打來打，終究會被鎖定。球本身的質量沒問題，但一直進到同樣位置，就會讓人好預判。」

羅伯斯進一步說明，「尷尬的是，他現在的控球其實比以往任何時候都更穩定，以前他會把球投得比較分散，但現在反而太容易集中在中間了，他必須開始攻擊不同的區域。」

賽後受訪時，史考特神情嚴肅地表示，「要是能重來，也許我該投滑球……但我選擇相信我的直球，把它投向低角度的中間，結果那球實際上稍微偏高了一點，我非常懊惱。」他咬著嘴唇補充，「讓打者在那種情況下轟出全壘打，那是我最不想看到的畫面，真的非常難受。」

被問到為何球總是集中在中間時，史考特回答，「我真的不知道，如果你知道的話拜託告訴我，我只知道，那是顆非常爛的球。」他最後反思表示，「我想我可能丟太多好球了……你知道的，好球太多，並不代表就是好結果。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇史考特羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

熱門新聞

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟再登板！明先發對洛磯隊

2平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」

3道奇5比4退響尾蛇止2連敗

4鄧愷威9月2日先發對洛磯！

5山本由伸盛讚新秀捕手

最新新聞

1喬科維奇直落3晉級美網8強

2陳傑憲代言廣告亮相！

3中華女排世界排名超車韓國升至亞洲第6

4台北戰神延攬陳世念入教練團

5湯普森挺AD是世代最佳大前鋒

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

對戰張奕5成夯！　林佳緯再見安打曝陳傑憲暖心一句話

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366