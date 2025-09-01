致敬傳奇林智勝！限定悠遊卡今日開放預購還能做公益

▲林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組。（圖/文 悠遊卡提供）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

為記錄全台灣人的共同記憶，並向即將引退的棒球傳奇球星林智勝致敬，悠遊卡公司特別獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，以表達對其職業生涯的肯定與感謝。

每套內含2款卡片，自9月1日上午11：00起至9月9日23：59止，於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、萊爾富、誠品線上、momo購物網、博客來悠遊卡旗艦館、PChome24h購物同步開放預購；憑著這份紀念套組，讓每一位曾被他感動過的你我，能以一份收藏，延續這段難忘的旅程。

本次獨家發行的「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，不僅展現對大師兄敬業精神與堅持不懈的崇敬，更以其職業生涯作為核心設計理念，兼具收藏與紀念價值；更具意義的是，悠遊卡公司將把此次商品銷售所得10%捐贈予「台灣原住民族棒球運動發展協會」及「頂新和德文教基金會接棒未來公益計畫」，以實際行動支持原住民與偏鄉基層棒球，傳遞大師兄熱愛家鄉、關懷未來的精神。



悠遊卡公司特別發行一套兩款的『林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組』，卡面刻畫了大師兄在場上征戰、專注打擊的英姿，並附上大師兄的簽名燙印，定格了球迷心中最難忘的瞬間。卡套封面設計更具深意，以林智勝職棒生涯逾20年，先後效力於三支球隊的身影，將他在各個時期的打擊模樣與精彩時刻融合呈現，象徵大師兄一路奮戰、在球場上光榮綻放的歲月，內頁設計更印上林智勝留給球迷的真情告白：「是時候交棒，讓學弟們在這片球場耀眼」等字句，道出不捨與棒球精神的傳承，值得收藏！



林智勝作為台灣棒壇的重要代表人物，不僅締造多項紀錄，更深植人心。隨著其引退時刻的到來，這項紀念悠遊卡將成為球迷表達支持與懷念的最佳方式。林智勝表示：「我的棒球路上，球迷持續在背後支持我。這次能透過引退悠遊卡套組結合公益，讓球迷對我的支持，更延伸到偏鄉打棒球的孩童身上，這對我而言非常有意義。」





職業棒球生涯橫跨20餘年的「大師兄」林智勝，自2004年踏入中華職棒以來，累積超過1,700場出賽，他憑藉驚人的長打火力與關鍵時刻的穩定發揮，寫下中職史上首位「千打點、千得分、三百轟」的傳奇紀錄；在2006杜哈亞運決賽時刻，林智勝對日本擊出再見安打，助中華隊奪金，締造經典國際賽瞬間！



『林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組』自9月1日上午11：00起至9月9日23：59止，限時不限量開放預購，民眾可在7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、萊爾富、誠品線上、momo購物網、博客來悠遊卡旗艦館、PChome24h購物同步開放預購，每套共2張卡片，售價450元，球迷們收藏經典之餘，還能實際幫助偏鄉棒球發展，千萬別錯過！