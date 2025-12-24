運動雲

王維中簽一年約！33歲重新振作企圖心　雄鷹新基地也成關鍵誘因

▲王維中轉戰台鋼雄鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍左投王維中確定轉戰台鋼雄鷹，意味著他將回到三級棒球成長的地方發展。台鋼雄鷹與王維中簽下一年合約，領隊劉東洋也感受到他希望重新振作、再出發的企圖心。

王維中未被放進味全龍60人名單後，隨即吸引多支球隊接觸，包含富邦悍將，最終他選擇落腳台鋼雄鷹，據了解月薪超過50萬。劉東洋表示，雙方是在近日達成共識，並完成一年合約的簽訂。

劉東洋指出：「在他成為60人名單外球員後，我們曾與他進行一次面談，過程中提到台鋼雄鷹全新的基地環境，這對他來說是相當具有吸引力的條件，也是薪資之外的重要誘因。」

王維中在球季結束後短暫休息，隨即赴美訓練，前往Tread Athletics訓練中心接受專業調整，鄧愷威也在同一訓練中心。劉東洋透露：「在面談過程中聽到他赴美訓練的計畫，能感受到他希望在33歲這一年，在新的環境重新出發的企圖心。」

對於王躍霖與王維中再度合體，劉東洋表示：「實際上並未刻意動用親情因素，但相信多少仍對他的決定有所影響。」王維中畢業於高雄市壽天國小、忠孝國中及華德工家（已解散），雖非高雄出生，但成長過程中在高雄留下深刻足跡，如今回到以高雄為主場的台鋼雄鷹，別具意義。

關鍵字： 標籤:王維中台鋼雄鷹味全龍棒球轉會美國訓練

