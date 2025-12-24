僅打了兩場比賽　洋基工程主場開幕前一口氣3Q徐小龍、賈科比

▲洋基工程與徐小龍、賈柯比結束合作關係。（圖／洋基工程提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洋基工程籃球隊本季成為P.LEAGUE+聯盟新軍，不過開季迄今球隊僅打過2場比賽，也都吞下本仗，本週27、28日將迎來隊史主場新竹市立體育館首戰，但24日卻先傳出球員異動，與華裔球員徐小龍（Jade Tse）及洋將賈科比（JaKobe Coles）結束合作關係。

PLG休賽季宣布高雄鋼鐵人退出聯盟，並迎來新軍洋基工程，球隊球隊英文名為「YKE ARK」，象徵「方舟」，年度口號則喊出「ARK COURT, ARK RULES！我主場，我主宰」作為核心精神，將以新竹市立體育館為主場，主場開幕戰預計在12月27日登場，由資歷豐富的李逸驊出任球隊總教練，陣容中本土球員包括新科狀元葉惟捷、前勇士好手張鎮衙、從領航猿轉戰而來的陳昱瑞等人，另外還有外籍生馬克斯、阿拉薩以及洋將庫薩斯、賈科比。

然而隊史前兩戰分別對上勇士、獵鷹，洋基工程都以輸球收場，開幕戰前球團也做出球員異動，宣布與華裔球員徐小龍及洋將賈科比達成共識，正式結束合作關係。

華裔的徐小龍僅出賽過1場，上場時間也僅有7分14秒，3次出手都落空，僅有1抄截、1失誤和1犯規數據，賈柯比同樣也只出賽過1戰，上場13分04秒高效就拿17分，另有2籃板。

球團隨後說明，指出徐小龍是因家庭因素需返美處理相關事宜，球團將全力支持，並期待未來有機會再度合作，賈科比則基於職業發展考量，經雙方充分溝通後達成離隊共識，球團對於兩位球員開季以來的付出與貢獻深表感謝，並尊重其個人決定。