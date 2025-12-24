運動雲

>

僅打了兩場比賽　洋基工程主場開幕前一口氣3Q徐小龍、賈科比

▲▼洋基工程與徐小龍、賈柯比結束合作關係。（圖／洋基工程提供）

▲洋基工程與徐小龍、賈柯比結束合作關係。（圖／洋基工程提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洋基工程籃球隊本季成為P.LEAGUE+聯盟新軍，不過開季迄今球隊僅打過2場比賽，也都吞下本仗，本週27、28日將迎來隊史主場新竹市立體育館首戰，但24日卻先傳出球員異動，與華裔球員徐小龍（Jade Tse）及洋將賈科比（JaKobe Coles）結束合作關係。

PLG休賽季宣布高雄鋼鐵人退出聯盟，並迎來新軍洋基工程，球隊球隊英文名為「YKE ARK」，象徵「方舟」，年度口號則喊出「ARK COURT, ARK RULES！我主場，我主宰」作為核心精神，將以新竹市立體育館為主場，主場開幕戰預計在12月27日登場，由資歷豐富的李逸驊出任球隊總教練，陣容中本土球員包括新科狀元葉惟捷、前勇士好手張鎮衙、從領航猿轉戰而來的陳昱瑞等人，另外還有外籍生馬克斯、阿拉薩以及洋將庫薩斯、賈科比。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而隊史前兩戰分別對上勇士、獵鷹，洋基工程都以輸球收場，開幕戰前球團也做出球員異動，宣布與華裔球員徐小龍及洋將賈科比達成共識，正式結束合作關係。

華裔的徐小龍僅出賽過1場，上場時間也僅有7分14秒，3次出手都落空，僅有1抄截、1失誤和1犯規數據，賈柯比同樣也只出賽過1戰，上場13分04秒高效就拿17分，另有2籃板。

球團隨後說明，指出徐小龍是因家庭因素需返美處理相關事宜，球團將全力支持，並期待未來有機會再度合作，賈科比則基於職業發展考量，經雙方充分溝通後達成離隊共識，球團對於兩位球員開季以來的付出與貢獻深表感謝，並尊重其個人決定。

關鍵字： 標籤:洋基工程球員異動PLG新竹主場籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

中國男籃歷史首位歸化宣告失敗！李凱爾正式變回美國人

中國男籃歷史首位歸化宣告失敗！李凱爾正式變回美國人

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

【恩地太暖了❤】演唱會聽到小孩走失 她緊張反應超真誠！

熱門新聞

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本都要發抖！美國破14億陣容成形

2CPB名單揭曉！ 28名台將參戰無曹錦輝

3官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

4王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹

5紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

最新新聞

1僅打了兩場比賽　洋基主場開幕前一口氣3Q兩人

2雄鷹新基地成誘因！王維中簽一年約

3劉東洋談補強王維中關鍵

4李凱爾變回美國人　中國男籃首位歸化成過去式

5官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366