運動雲

>

史密斯代打再見全壘打終結連敗　羅伯斯大讚：總是值得信賴

▲▼道奇史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯代打擊出再見全壘打。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）今（1）日比賽以代打身分上陣，在9局下擊出再見全壘打，不僅終結球隊2連敗，也將與國聯西區第2名聖地牙哥教士的勝差拉開至2場，封王魔術數字降至23。賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚史密斯「總是值得信賴」。

道奇在8局由左投史考特（Tanner Scott）登板後，被亞利桑那響尾蛇外野手卡洛爾（Corbin Carroll）擊出追平3分砲，場面一度陷入不利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而9局下，羅伯斯派上史密斯代打拉辛（Dalton Rushing），他鎖定對方第3任投手柯蒂斯（John Curtiss）的速球，轟出左中外野全壘打牆外，飛行距離高達420英尺，成為致勝一擊。

羅伯斯賽後表示，「那是支真正關鍵的一擊，就像我常說的，棒球之神會獎勵努力的人，史密斯雖然最近陷入低潮，但他從未放棄、努力不懈，今天正是他努力的回報。」

羅伯斯接著盛讚，「他不愧是全明星球員，派上場就能發揮出價值。」

▲▼道奇史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

本季得點圈打擊率高達0.337的史密斯，以關鍵時刻的強心臟表現著稱。羅伯斯進一步說，「他的內心非常冷靜，從不畏懼失敗，反而享受那些關鍵瞬間，他總是能讓人信賴，過去在重要舞台上也有過無數支關鍵安打，今天這一轟正是又一例證。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇史密斯羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門新聞

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟再登板！明先發對洛磯隊

2平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」

3道奇5比4退響尾蛇止2連敗

4鄧愷威9月2日先發對洛磯！

5山本由伸盛讚新秀捕手

最新新聞

1喬科維奇直落3晉級美網8強

2陳傑憲代言廣告亮相！

3中華女排世界排名超車韓國升至亞洲第6

4台北戰神延攬陳世念入教練團

5湯普森挺AD是世代最佳大前鋒

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

對戰張奕5成夯！　林佳緯再見安打曝陳傑憲暖心一句話

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366