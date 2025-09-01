史密斯代打再見全壘打終結連敗　羅伯斯大讚：總是值得信賴

▲史密斯代打擊出再見全壘打。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）今（1）日比賽以代打身分上陣，在9局下擊出再見全壘打，不僅終結球隊2連敗，也將與國聯西區第2名聖地牙哥教士的勝差拉開至2場，封王魔術數字降至23。賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚史密斯「總是值得信賴」。

道奇在8局由左投史考特（Tanner Scott）登板後，被亞利桑那響尾蛇外野手卡洛爾（Corbin Carroll）擊出追平3分砲，場面一度陷入不利。

然而9局下，羅伯斯派上史密斯代打拉辛（Dalton Rushing），他鎖定對方第3任投手柯蒂斯（John Curtiss）的速球，轟出左中外野全壘打牆外，飛行距離高達420英尺，成為致勝一擊。

Will Smith with a pinch-hit walk-off bomb! pic.twitter.com/N8elOod8XA — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 31, 2025

羅伯斯賽後表示，「那是支真正關鍵的一擊，就像我常說的，棒球之神會獎勵努力的人，史密斯雖然最近陷入低潮，但他從未放棄、努力不懈，今天正是他努力的回報。」

羅伯斯接著盛讚，「他不愧是全明星球員，派上場就能發揮出價值。」

本季得點圈打擊率高達0.337的史密斯，以關鍵時刻的強心臟表現著稱。羅伯斯進一步說，「他的內心非常冷靜，從不畏懼失敗，反而享受那些關鍵瞬間，他總是能讓人信賴，過去在重要舞台上也有過無數支關鍵安打，今天這一轟正是又一例證。」