「11年間對我來說就是青春！」 志田千陽、松山奈未世錦賽銅牌謝幕吐不捨心聲。



記者胡冠辰／綜合報導

巴黎進行的2025羽球世界錦標賽，傳奇女雙「山羊組合」志田千陽、松山奈未劃下句點；30日她們在女子雙打準決賽對上馬來西亞陳康樂、蒂娜，最終以1比2（21-14、13-21、12-21）惜敗，雖然止步4強，但仍以銅牌為長達11年的搭檔歷程留下光榮收尾。

比賽結束後，兩人深情相擁，並向全場深深一鞠躬，將感謝獻給支持她們的觀眾與球迷；這段「シダマツ」的故事，自此劃上句點。

頒獎儀式後，臺灣時間1日清晨，志田千陽在社群平台Instagram更新貼文，公開多張兩人合照，並傾訴心聲：「作為志田—松山的最後一場比賽，最終以銅牌收尾；這次比賽，以及這11年來，真的非常感謝大家的應援，和奈未一起並肩作戰的11年間，對我來說就是青春！不只是贏球的時候，連同遺憾、痛苦的時刻，一切都很充實，也很快樂。對於讓我看到美好風景、帶來寶貴經驗的奈未，我滿懷感謝。謝謝妳。」

「能夠這麼長久地一路奮戰下來，全都是因為有支持志田—松山的大家，以及一路幫助我們的工作人員。真的非常感謝；今後我們將各自走上不同的道路，但如果大家能繼續溫暖地守望，我會很開心。謝謝大家。」

這場比賽雖以失利收場，但場內外都瀰漫著滿滿的敬意與不捨，當兩人肩膀低垂時，對手上前擁抱致意，觀眾席隨即響起掌聲。

歐洲羽球聯盟官方Instagram釋出了比賽影像，並留言寫道：「在大舞台上的感動告別，象徵著一段傳奇組合的終結，謝謝你們的回憶。」

世界各地球迷也在評論區留下真摯話語：「看到她們最後一場比賽輸掉，真的很難過」、「看到奈未的眼淚讓人心痛」、「她們是最棒的組合之一」、「眼淚忍不住流下來」、「兩人是傳奇，會永遠留在記憶中」、「希望她們有一天能再度並肩作戰」

志田將於9月起，與曾在奧運混雙連續兩屆奪銅的五十嵐有紗（舊姓東野）正式搭檔女子雙打；至於松山的新搭檔，則尚未公開，她先前在球隊官方YouTube頻道中透露：「雖然現在還不能公開，但應該很快就能跟大家報告。」