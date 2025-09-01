山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍右投山本由伸在1日對戰亞利桑那響尾蛇一役，繳出7局僅失1分、飆出本季並列最多10次三振的壓制內容；然而原本到手的第12勝，卻因後援砸鍋再度化為泡影，幸好球隊在9局靠史密斯（Will Smith）的再見全壘打，以5比4驚險贏球，止住連敗。

Yoshinobu Yamamoto matches his career high with his 10th K of the day! pic.twitter.com/ax46jcb0jU [廣告]請繼續往下閱讀... August 31, 2025

山本此役在球隊2連敗陰影中登板，從首局開始就展現王牌氣勢，前3局完全封鎖對手，送出3次三振，並配合大谷翔平首局安打帶動的攻勢，球隊早早取得2分領先。

4局山本雖被響尾蛇明星二壘手馬堤（Ketel Marte）以短打敲出首安，並在二出局時遭卡斯提洛（Adrian Del Castillo）敲出安打失掉1分，，但他隨即穩住局面。之後山本連續在5、6兩局製造三上三下，並在7局頂住壓力，再送出第10次三振，完成本季最長的7局投球。

Yoshinobu Yamamoto was greeted with a hug from Dave Roberts after 7 dominant innings vs the Diamondbacks:



10 K (Tied Career-High for 3rd time)

1 ER

4 H

0 BB

20 Whiffs

98 Pitches



The Dodgers have came through 4 runs so far in return pic.twitter.com/w9CbF12sE4 — Dodgers Nation (@DodgersNation) August 31, 2025

之後5局下半、道奇羅哈斯（Miguel Rojas）與帕赫斯分別建功再添保險分，山本則投滿7局繳出98球，僅被擊出4支安打、失1分，送出多達10次三振，無四壞球，退場時握有勝投資格。

比賽進入第8局，道奇換上史考特（Tanner Scott），但他在2出局後連挨安打，隨後被響尾蛇強打卡洛爾（Corbin Carroll）轟出追平3分砲，讓山本的勝投飛走；這也是本季史考特第3度搞砸山本的勝利，現場球迷響起震耳噓聲。

驚險的比賽進入9局下半，道奇派出休兵的捕手史密斯代打，他逮中響尾蛇柯蒂斯（John Curtiss）失投速球，揮出漂亮弧線球直飛左外野看台，本季第17轟同時也是再見全壘打，道奇最終5比4險勝。

Yoshinobu Yamamoto (7.0 IP, 4 H, ER, 0 BB, 10 K, 98 P) talks with the media after the #Dodgers defeat the Diamondbacks 5-4 in the series finale, snapping their 2-game losing streak. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/uWIjgCZkGt — SportsNet LA (@SportsNetLA) August 31, 2025

賽後山本特別點名稱讚與他連續2場搭檔的24歲新人捕手拉辛（Dalton Rushing），流露對搭檔的信任與欣賞。

「他總是全力支持我，甚至會在投球動作上給我一些建議，我覺得他觀察很細膩、頭腦很好，也是一個很有熱情的男人，」山本說。

他最後更進一步強調捕手角色的重要性：「捕手不只是配球，還要引導投手，這對我幫助很大，我非常依賴他。」