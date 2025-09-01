山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

▲道奇史密斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇1日在主場演出戲劇性逆轉，靠著史密斯（Will Smith）9下代打再見全壘打一棒以5比4擊敗亞利桑那響尾蛇，不僅成功止住2連敗，也將國聯西區封王的魔術數字一口氣降至「23」。

首局，大谷翔平先擊出右外野方向安打，隨後貝茲（Mookie Betts）補上中前安打，立即製造無人出局一、二壘契機；緊接著弗里曼（Freddie Freeman）敲出適時二壘打，大谷輕鬆跑回本壘，帕赫斯（Andy Pages）的內野滾地球再送回貝茲，道奇早早取得2比0領先。

投手方面，道奇先發山本由伸狀態絕佳，前3局完全封鎖響尾蛇打線。第4局才因短打破功，並在2出局後被卡斯提洛（Adrian Del Castillo）敲出安打失掉1分，但他迅速止血。

Two-spot to start the game! pic.twitter.com/BMS9LViiU4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 31, 2025

之後5局下半、道奇羅哈斯（Miguel Rojas）與帕赫斯分別建功再添保險分，山本則投滿7局繳出98球，僅被擊出4支安打、失1分，送出多達10次三振，無四壞球，退場時握有勝投資格。

比賽進入第8局，道奇換上史考特（Tanner Scott），但他在2出局後連挨安打，隨後被響尾蛇強打卡洛爾（Corbin Carroll）轟出追平3分砲，讓山本的勝投飛走；這也是本季史考特第3度搞砸山本的勝利，現場球迷響起震耳噓聲。

Corbin Carroll makes it a brand new ballgame in LA with a 3-run shot! pic.twitter.com/ZvTK6lC19l — MLB (@MLB) August 31, 2025

驚險的比賽進入9局下半，道奇派出休兵的捕手史密斯代打，他逮中響尾蛇柯蒂斯（John Curtiss）失投速球，揮出漂亮弧線球直飛左外野看台，本季第17轟同時也是再見全壘打，道奇最終5比4險勝。

Will Smith with a pinch-hit walk-off bomb! pic.twitter.com/N8elOod8XA — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 31, 2025

同日，國聯西區排名第二的聖地牙哥教士不敵明尼蘇達雙城，道奇的分區封王魔術數字從25降為「23」，勝差也擴大至2場。

山本由伸此戰雖未能拿下第12勝，但展現壓制力，防禦率下降至2.82，暫居聯盟第6；大谷翔平則以「指定打擊」先發，4打數1安打、1得分。