林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

▲▼中職林立。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿隊長林立。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

中職澄清湖球場31日晚間上演本季首場12局大戰，樂天桃猿與台鋼雄鷹鏖戰4小時7分鐘，最終靠隊長林立在延長12局上擊出致勝安打，以7比6險勝雄鷹，收下2連勝。林立單場5打數敲出4安，這是他生涯第17度達成單場4安以上表現。

比賽過程跌宕起伏，桃猿首局率先攻下1分，但雄鷹隨後在4局、6局與7局陸續進帳，反以4比2領先。桃猿則在8局追平戰局，9局打完雙方4比4平手，進入延長。10局猿隊先靠林智平安打超前，雄鷹隨即以吳念庭高飛犧牲打追平；11局猿隊靠林子偉建功再度領先，郭阜林又回敬追平安打。來到12局，林立一棒送回超前分，奠定勝基。

▲▼中職王柏融。（圖／記者李毓康攝）

▲台鋼「大王」王柏融。（圖／記者李毓康攝）

此戰雙方共動用16名投手，桃猿先發陳克羿投5局失2分非責，最終由蘇俊璋摘下勝投。雄鷹先發洋投艾速特5局僅失1分非責，無奈牛棚未能守成。值得一提的是，12局下雄鷹換上王柏融代跑，卻在短打推進時因判斷遲疑未能前進，錯失追分良機，讓總教練洪一中當場臉色鐵青，成為比賽敗因焦點之一。

賽後林立表示，突破僵局制下打到12局，是少見又寶貴的經驗，「不是每次都有壘上有人開局的狀況，這種高張力比賽對大家都是磨練。」他也坦言近期狀況並不算特別好，但能掌握投手策略並擊出關鍵安打，對球隊意義重大。

這場比賽也是桃猿本季第12度打進延長，拿下第5勝；對雄鷹而言，則是隊史首度經歷12局激戰，最終仍以1分之差吞下苦敗。

關鍵字： 中職棒球桃猿雄鷹樂天

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

