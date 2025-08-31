運動雲

內維斯帽子戲法率隊狂勝　巴黎聖日耳曼法甲客場6比3海扁圖盧茲

▲內維斯（João Neves）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

法甲豪門、上屆歐冠冠軍巴黎聖日耳曼（下稱PSG）31日凌晨於聯賽第3輪客場挑戰圖盧茲，此役他們展現團隊驚人火力，年輕中場內維斯（João Neves）上演帽子戲法，登貝萊（Ousmane Dembélé）則2度操刀點球破門，最終PSG以6比3大勝，豪取聯賽三連勝。

僅僅一週前，PSG才在主場1比0小勝昂熱，拿下本季第2場勝利。此役客戰圖盧茲，主帥恩里克（Luis Enrique）排出由扎巴爾尼（Ilia Zabarnyi）與貝拉爾多（Lucas Beraldo）坐鎮的中衛組合，謝瓦利耶（Lucas Chevalier）把守大門，隊長哈基米（Achraf Hakimi）與門德斯（Nuno Mendes）分守兩翼，中場則由維蒂尼亞（Vitinha）、魯伊斯（Fabián Ruiz）以及內維斯搭檔，杜埃（Désiré Doué）與巴爾科拉（Bradley Barcola）在邊路支援鋒線登貝萊。

比賽一開始，PSG就展現壓倒性攻勢。第7分鐘，維蒂尼亞主罰自由球，巴爾科拉回敲，內維斯胸部停球後倒掛金鉤先馳得點（1-0）；2分鐘後，巴爾科拉接應魯伊斯直塞，左腳外腳背推射入網（2-0）。

第14分鐘，內維斯再次完成倒掛破門，將比分改寫為3比0。第31分鐘杜埃製造點球，登貝萊冷靜操刀助隊擴大領先（4-0）。不過第37分鐘，PSG後防出現瑕疵，被克雷斯維爾（Charlie Cresswell）補射追回一球（4-1）。

上半場結束前，圖盧茲獲得絕佳機會，但謝瓦利耶連續2度神撲，先後擋住馬格里（Franck Magri）的點球與卡塞雷斯（Cristian Cásseres）的補射，力保優勢不變。

下半場第51分鐘，巴爾科拉在禁區內遭侵犯，登貝萊再度主罰命中，個人梅開二度（5-1）。PSG牢牢掌握局勢，控球率一度高達83%，第77分鐘，內維斯遠射直掛死角，完成帽子戲法，單場狂進3球（6-1）。

比賽尾聲，圖盧茲由格博霍（Yann Gboho）與沃薩（Alexis Vossah）各進一球（6-3），但已無力回天。最終巴黎在客場全取三分。

「我覺得這場比賽令人滿意，雖然比賽後段有一些鬆懈，但這是意料之中的，不過我不喜歡，我們必須接受對手也能展現他們的實力，他們確實展現出一些特質；但隨著訓練與比賽，我們需要逐步恢復到最佳水準，」主帥恩里克賽後表示。

「我很高興，我認為我們以最理想的方式開局，用我們的比賽風格與進球慾望掌控了比賽，我相信這場勝利是應得的，客場比賽總是困難，尤其是在這座球場，但我認為我們配得上勝利。」恩里克接著說。

「我很高興贏下比賽，這是最重要的，」球隊贏球功臣內維斯提及，「同時，能夠打進我職業生涯第一個帽子戲法，我真的非常滿意，能在這場比賽進三球感覺非常棒，我們表現不錯，但我認為還有需要改進的地方，比賽最後階段我們丟了兩球，這不是我們想要的，因此我們會努力修正。」

「至於倒掛金鉤？我很開心能進球，這是我平時在訓練中反覆練習的動作，今天終於收到了回報！」內維斯最後笑答。

