最後關頭割捨布雷克！餅總坦言是艱難的決定　盼他成為本土外援

▲布雷克。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

洋將831大限，統一獅最後關頭做出決定，確定割愛效力多年的布雷克。總教練林岳平坦言這是艱難的抉擇，關鍵在於球團有意續留布雷克，並期待他未來成為本土化戰力之一，因此讓他先行調整，為明年做好準備。

獅隊洋投確定留用飛力獅、獅帝芬，必須在布雷克、蒙德茲與奧德銳三人中取二。31日最終結果揭曉，由近期回穩的蒙德茲以及一軍僅出賽兩戰的奧德銳出線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布雷克雖然日前對富邦悍將先發6.2局失2分，拿下本季第7勝，同時達成中職50勝里程碑，但因本季表現不穩，且投球局數已累積122局，成為被割捨的主因。

最終決定在中午12點半才拍板，過程中餅總也與投手教練多次交換意見，以利後續輪值調度。他表示：「布雷克需要重新調整，這段時間讓他冷靜、重整，接下來為之後做準備。球團已經表明明年他還是我們的一員。」

布雷克未來有機會規劃在二軍出賽，但消息剛出爐，他可能需要時間消化。餅總坦言：「雙方確認方向後，再來討論細節。」

至於取捨關鍵，餅總補充：「他今年已經投了122局，如果繼續投到球季結束，可能會達到140局，現階段狀態有下滑，擔心影響明年。球員不會有這樣的考量，但球團一直視他為重要戰力，因此做出艱難抉擇，希望他未來能每年提供戰力，固定在先發輪值。」