快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

▲柯威士。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／台北報導

中華職棒洋將大限（8月31日）截止前夕，中信兄弟最終作出抉擇，確定割愛資歷豐富的洋投柯威士，保留羅戈、李博登、黃博多與尚未在一軍亮相的韋禮加，完成洋將註冊名單。

現年34歲的柯威士，2008年自美職紅襪隊展開職棒生涯，2016年登上大聯盟，效力過紅襪、老虎，累計出賽13場。之後轉戰韓職，2019年至2023年間效力KT巫師，共出賽149場先發，留下55勝45敗、防禦率3.93的成績，尤其2023年締造單季12勝0敗的不敗傳奇，並入選明星賽，被視為經驗與穩定兼具的洋投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過加盟中信兄弟後，他的表現卻跌破外界眼鏡，8/16對戰富邦悍將：2.1局被敲7安失5分、8/23對戰台鋼雄鷹：3.1局失3分（1自責），另有5次三振、3次保送、8/29對戰味全龍：僅投1.2局就被打爆8安失8分（7責失）；柯威士連3場先發都未投滿4局且都有失分，防禦率飆升至15.26。

總教練平野惠一30日受訪時就坦言，柯威士在對味全的第3戰原本是「必須要拿出成果」的一役，卻未能達到要求：「畢竟是他第3次出賽，這場比賽本來就是會被要求要有成果，但他沒有辦法做到，這是比較可惜的地方。」

兄弟最終決定在8/31洋將大限前，保留羅戈、李博登、黃博多三位一軍洋投，與目前在二軍的韋禮加。

對此平野惠一稍早說明：「最終決定註銷柯威士，這也是大家討論過的最終決定；現在就以三洋投為主，韋禮加還是會先在二軍；當一軍的選手有需要休息的時候，就會把韋禮加調上來，分擔他們的工作。」