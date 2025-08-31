NBA老鷹一哥致敬「師父」林書豪：永遠的傳奇　楊恩多次暖心相挺

▲林書豪曾效力老鷹，無私指導當時還是菜鳥的老鷹一哥楊恩。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪今（31）日震撼宣布退休，結束傳奇生涯。他在NBA打拚9年，短暫效力老鷹期間，曾給當時還是菜鳥的現任亞特蘭大一哥楊恩（Trae Young）很多建議，兩人情同師徒。楊恩看到林書豪決定高掛球鞋，隨即在個人社群媒體致敬，「Jeremy，永遠的傳奇！太精彩的職業生涯了！」

楊恩2018年選秀會被老鷹以交易換來，進入聯盟初期命中率低迷、失誤頻頻，壓力一度壓得他喘不過氣。就在這段迷惘時刻，林書豪用自身經歷給予安定力量。楊恩回憶，豪哥總提醒他「不能一直想過去的成績，因為下一場可能完全不同」，並親自指導他如何拆擋、掌控比賽的節奏。他曾感激地說，「老實說，他是我現在能有所進步很大的原因。」

▲楊恩與金童唐西奇同梯，菜鳥季時常被拿來比較。（圖／CFP）

林書豪不僅傳授技術，更在信念上給予支持。他送給楊恩一條寫著「In Jesus Name I Play（為上帝而戰）」的手環，象徵兩人共同的信仰。楊恩坦言，「有像他這樣的人在身邊真的很棒。」即使林書豪離開老鷹，他仍感謝「師父」的照顧，強調兩人會一直保持聯繫。

2019年，林書豪在暴龍奪冠後卻陷入低潮，未獲得任何NBA球隊的青睞，落淚表示感覺被NBA拋棄。楊恩當時轉發影片暖心力挺，向林書豪喊話「你的故事還沒結束」，「我一直都把林書豪當成是我的老大哥之一，他能打球，但他從來不自私，他總是把身邊的人放在第一位。我永遠都是他的球迷，也永遠會在他背後支持他！」