運動雲

>

NBA老鷹一哥致敬「師父」林書豪：永遠的傳奇　楊恩多次暖心相挺

▲老鷹林書豪、楊恩戰熱火。（圖／CFP）

▲林書豪曾效力老鷹，無私指導當時還是菜鳥的老鷹一哥楊恩。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪今（31）日震撼宣布退休，結束傳奇生涯。他在NBA打拚9年，短暫效力老鷹期間，曾給當時還是菜鳥的現任亞特蘭大一哥楊恩（Trae Young）很多建議，兩人情同師徒。楊恩看到林書豪決定高掛球鞋，隨即在個人社群媒體致敬，「Jeremy，永遠的傳奇！太精彩的職業生涯了！」

楊恩2018年選秀會被老鷹以交易換來，進入聯盟初期命中率低迷、失誤頻頻，壓力一度壓得他喘不過氣。就在這段迷惘時刻，林書豪用自身經歷給予安定力量。楊恩回憶，豪哥總提醒他「不能一直想過去的成績，因為下一場可能完全不同」，並親自指導他如何拆擋、掌控比賽的節奏。他曾感激地說，「老實說，他是我現在能有所進步很大的原因。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老鷹楊恩、貝茲摩爾、林書豪；獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲楊恩與金童唐西奇同梯，菜鳥季時常被拿來比較。（圖／CFP）

林書豪不僅傳授技術，更在信念上給予支持。他送給楊恩一條寫著「In Jesus Name I Play（為上帝而戰）」的手環，象徵兩人共同的信仰。楊恩坦言，「有像他這樣的人在身邊真的很棒。」即使林書豪離開老鷹，他仍感謝「師父」的照顧，強調兩人會一直保持聯繫。

2019年，林書豪在暴龍奪冠後卻陷入低潮，未獲得任何NBA球隊的青睞，落淚表示感覺被NBA拋棄。楊恩當時轉發影片暖心力挺，向林書豪喊話「你的故事還沒結束」，「我一直都把林書豪當成是我的老大哥之一，他能打球，但他從來不自私，他總是把身邊的人放在第一位。我永遠都是他的球迷，也永遠會在他背後支持他！」

關鍵字： NBA籃球林書豪楊恩老鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪宣布退休！

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

布雷克遭割捨百感交集！感謝球迷支持　盼留隊續拚本土洋將目標

布雷克遭割捨百感交集！感謝球迷支持　盼留隊續拚本土洋將目標

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

女拿高壓水槍清洗社區地板 停車格慢慢顯現超療癒！

熱門新聞

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林書豪宣布退休！

2大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

3柯威士遭中信兄弟註銷！

4林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

5莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

最新新聞

1洋基5比3退白襪豪取7連勝

2巴黎聖日耳曼6比3痛宰圖盧茲

3輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手遭停賽！

4火腿台灣日樂天宋家豪奪本季首救援

5拜仁德甲3比2險勝奧格斯堡

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

【可愛爆擊＋動漫魂！】安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366