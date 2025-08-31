林書豪2天前才決定退休　與弟弟林書緯攜手奪2冠完成終極夢想

▲林書豪、林書緯兄弟攜手，率新北國王奪下2座總冠軍。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

林書豪今（31）日拋出退休震撼彈，他的經紀公司透露，這位37歲傳奇球星是在2天前才做出高掛球鞋的決定。他過去兩季在新北國王與弟弟林書緯同隊，完成了兄弟並肩作戰的「終極夢想」，更聯手奪下2座總冠軍，如今選擇在完美時刻劃下句點，把最好的自己留給球迷。

林書豪2023年初返台加盟高雄鋼鐵人，率隊從谷底反彈，他替鋼鐵人出賽19場，曾締造驚人的50分大三元，整季繳出場均26.3分、8.5籃板、8.9助攻，連7周奪下單周最佳球員，差點率領季初墊底的鋼鐵人「大翻身」闖進季後賽，猶如「林來瘋」的翻版。

林書豪十分尊敬當時暫代鋼鐵人兵符的主帥鄭志龍，與鋼鐵人隊友短時間內就培養出深厚情誼，但最終他並沒有選擇留隊，而是在2023年9月改披新北國王的戰袍，完成多年來想在場上聯手弟弟林書緯的夢想。

▲林書豪把最好的自己留在球場，決定將未來交託給上帝。（圖／記者李毓康攝）

林書豪在國王首季就率隊奪下PLG總冠軍，2024年執行球員選擇權續留，並在TPBL元年再度封王，還榮膺總冠軍賽MVP。這兩年，他與林書緯合力完成「兄弟奪冠」的夢想，寫下台灣職籃動人篇章。

值得一提的是，林書豪在國王期間狀態依舊亮眼，締造PLG單節22分紀錄，也在TPBL豪取單月MVP、年度MVP、年度第一隊與防守第一隊，職業生涯最後一年依然維持頂尖水準。他用拚戰與堅持證明，即使歷經傷勢與禁賽風波，仍能以球技和信念帶領團隊走向榮耀。

經紀公司表示，對林書豪而言，「每一場比賽都是全心全意的投入，不只是場上的拼戰，還包含無數的訓練、恢復，以及犧牲陪伴家人的時間。」如今他將未來交託給上帝，並暫時專注於陪伴家人，至於後續規劃，會再向外界分享。

▲林書豪拿下年度MVP，TPBL職籃打造專屬紀念鑽戒。（圖／TPBL職籃提供）