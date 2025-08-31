林書豪把「最好的自己」留給大家！　經紀公司發聲曝未來規劃

▲林書豪宣佈退休，經紀公司表示他希望把「最好的自己」留給球迷。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

林書豪今（31）日透過社群媒體正式宣布退休，結束15年的職業籃球生涯。他的最後一個東家新北國王第一時間表達感謝，經紀公司也在隨後發聲，強調林書豪在這趟旅程中始終全心投入，無論是場上的拚戰，還是幕後無數的訓練、恢復，都付出巨大的心力，甚至犧牲與家人相處的時光。

經紀公司表示，對林書豪來說，去年賽季在一個完美的節點劃下句點，他的心願就是「把最好的自己留給大家」。至於未來的方向，林書豪將一切交託給上帝，目前會先專注陪伴家人，若日後有新的規劃，會再與外界分享。他也藉此由衷感謝所有支持、鼓勵過他的朋友與球迷。

對許多球迷而言，林書豪不只是場上的明星，更是勇敢追夢的象徵。如今正式告別賽場，他留給台灣籃壇的價值，已遠遠超越數據與勝負。

以下為林書豪經紀公司聲明全文

