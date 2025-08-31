運動雲

>

斯洛維尼亞2連敗！晉級難度高　唐西奇39分攬責：我還可以打更好

▲▼湖人新門面唐西奇披上斯洛維尼亞戰袍征戰歐錦賽，首戰狂轟34分還是輸 。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲唐西奇代表斯洛維尼亞征戰歐錦賽苦陷2連敗。（圖／翻攝自FIBA官網）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力於洛杉磯湖人的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Dončić），近日正隨國家隊征戰2025年歐洲籃球錦標賽。然而今（31）日斯洛維尼亞敗給法國，在分組賽陷入2連敗、晉級情勢告急，他在賽後受訪時直言，「我們要繼續戰鬥，我知道我還可以打得更好。」

斯洛維尼亞目前戰績0勝2敗，距離分組賽結束僅剩3場比賽，必須全力搶勝以保住晉級希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐西奇在接受《EuroHoops.net》訪問時表達強烈決心，「我們的目標是從小組中突圍，前2場比賽我們真的已經傾盡全力，每個人都在拚，我為全隊感到驕傲。」他接著說，「我今天犯了很多錯，我知道自己還能更好，接下來的分析和準備會很關鍵。」

唐西奇今日對法國砍下39分、8籃板、9助攻，但無力回天，斯洛維尼亞終場以95比103落敗，他也是陣中目前唯一的NBA球員，而法國隊則有里薩希（Zaccharie Risacher）、薩爾（Alex Sarr）、庫利巴利（Bilal Coulibaly）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）等多名現役或準NBA球員坐鎮。

接下來斯洛維尼亞將陸續對上比利時、以色列與冰島，對手實力普遍低於法國，唐西奇與團隊亟需拿下勝場，避免小組賽提前出局。

唐西奇首戰面對波蘭時亦有34分、9助攻、4籃板進帳，但仍不敵前NBA球員羅伊德（Jordan Loyd）的32分火力，面對連敗困境，他強調，「我們是來代表斯洛維尼亞的，我們會繼續戰下去。」

關鍵字： 歐洲籃球錦標賽歐錦賽斯洛維尼亞唐西奇洛杉磯湖人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪宣布退休！

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

布雷克遭割捨百感交集！感謝球迷支持　盼留隊續拚本土洋將目標

布雷克遭割捨百感交集！感謝球迷支持　盼留隊續拚本土洋將目標

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

熱門新聞

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林書豪宣布退休！

2大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

3柯威士遭中信兄弟註銷！

4林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

5莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

最新新聞

1洋基5比3退白襪豪取7連勝

2巴黎聖日耳曼6比3痛宰圖盧茲

3輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手遭停賽！

4火腿台灣日樂天宋家豪奪本季首救援

5拜仁德甲3比2險勝奧格斯堡

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

【可愛爆擊＋動漫魂！】安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366