斯洛維尼亞2連敗！晉級難度高　唐西奇39分攬責：我還可以打更好

▲唐西奇代表斯洛維尼亞征戰歐錦賽苦陷2連敗。（圖／翻攝自FIBA官網）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力於洛杉磯湖人的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Dončić），近日正隨國家隊征戰2025年歐洲籃球錦標賽。然而今（31）日斯洛維尼亞敗給法國，在分組賽陷入2連敗、晉級情勢告急，他在賽後受訪時直言，「我們要繼續戰鬥，我知道我還可以打得更好。」

斯洛維尼亞目前戰績0勝2敗，距離分組賽結束僅剩3場比賽，必須全力搶勝以保住晉級希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐西奇在接受《EuroHoops.net》訪問時表達強烈決心，「我們的目標是從小組中突圍，前2場比賽我們真的已經傾盡全力，每個人都在拚，我為全隊感到驕傲。」他接著說，「我今天犯了很多錯，我知道自己還能更好，接下來的分析和準備會很關鍵。」

Luka Dončić STUFFED the stat sheet vs. France:



39 PTS

9 AST

8 REB

4 3PM pic.twitter.com/YBjYtMvLOC — NBA (@NBA) August 30, 2025

唐西奇今日對法國砍下39分、8籃板、9助攻，但無力回天，斯洛維尼亞終場以95比103落敗，他也是陣中目前唯一的NBA球員，而法國隊則有里薩希（Zaccharie Risacher）、薩爾（Alex Sarr）、庫利巴利（Bilal Coulibaly）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）等多名現役或準NBA球員坐鎮。

接下來斯洛維尼亞將陸續對上比利時、以色列與冰島，對手實力普遍低於法國，唐西奇與團隊亟需拿下勝場，避免小組賽提前出局。

唐西奇首戰面對波蘭時亦有34分、9助攻、4籃板進帳，但仍不敵前NBA球員羅伊德（Jordan Loyd）的32分火力，面對連敗困境，他強調，「我們是來代表斯洛維尼亞的，我們會繼續戰下去。」