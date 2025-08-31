蔡凱威回顧單場3安猛打　追求金手套江坤宇、郭天信守備能力

▲中信科大蔡凱威。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

中信科大今（30）日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽以4比1擊敗臺東大學。中信科大第2棒、游擊手蔡凱威本場猛打3安，賽後他回顧每個打席狀況，並透露自己最欣賞金手套等級的2位球員，分別是中信兄弟江坤宇、味全龍郭天信。

蔡凱威本場首支安打是突襲安打上壘，「我看守備的人守比較遠，就選擇點看看。」第2支安打則是獲得教練指示，「那個時候對方換投手，教練說第一顆球我可以設定，最後的結果是好的。」第3安則為成功執行戰術，「他們游擊手剛好要進二壘壘包，我剛好打穿那個洞洞。」

談到自己的打擊特色，蔡凱威認為是揮空率低，「我基本上都碰得到球。」

▲中信科大蔡凱威、葉辰昊。（圖／記者蘇嘉偉攝）

撇除本場個人的猛打演出，蔡凱威表示隊友那霆恩貢獻也很巨大，「他打第3、4分，非常關鍵。」他接著說，「投手狀況也都很好，沒有失分我們才會贏，像是第6局其實有危機，但最後有成功守下來。」

蔡凱威也透露，自己喜歡的球員是中信兄弟江坤宇與味全龍郭天信，「因為我之前也有在守外野，很欣賞郭天信的守備範圍，江坤宇也是守備很強的人，想要追求他們那種守備強度。」

喜愛的2位球員都是金手套等級選手，蔡凱威對守備端也是全力以赴，「基本動作都要做好，教練會排基本課表，我會認真做完。」