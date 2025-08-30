運動雲

>

「戰鬥到最後,我們很了不起」　日本「最美女雙」世錦賽摘銅十年搭檔攜手落幕

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本羽球女雙名將「山羊組合」志田千陽與松山奈未，30日晚間在法國巴黎舉行的世界羽球錦標賽女雙準決賽，以總局數1比2不敵馬來西亞陳康樂、蒂娜組合；最終她們收下銅牌，也正式結束這對搭檔自2014年組隊以來的最後一舞。

志田在賽後受訪時語帶堅定的說：「這是戰鬥到最後的結果，所以我接受它，我覺得自己打得很了不起。」；雖然無緣金牌，但兩人依舊為日本羽壇留下深刻印記。

志田、松山組合過去對馬來西亞組合有13勝2敗的絕對優勢，去年巴黎奧運銅牌戰也曾擊敗對手；然而本戰第3局進入中段時，松山身體出現狀況，雙手撐著膝蓋，露出痛苦神情，從9比9開始連續失分，最終以總局數1比2落敗。

松山對身體狀況僅簡短回應「沒事」，並自責的說：「最後一局一開始想要拉開差距，但我卻出現了失誤，」她坦然將敗因扛在自己身上。

由於本屆世錦賽後兩人將解散組合，這場準決賽也成為她們的最後一戰；比賽結束後，兩人多次向滿場觀眾鞠躬致意，松山動情的說：「我想要把這一幕深深刻在腦海裡，並傳達感謝的心情。」

志田則回顧比賽：「我們的狀態一下子掉下去，對手也因此冷靜下來了，」談到一路以來的搭檔生涯，她哽咽表示：「奧運之後經歷了很多困難，但能再次站上頒獎台，我覺得自己很了不起，松山奈未靠著出色的表現帶領了我們。」

兩人2014年首次搭檔，2024巴黎奧運勇奪銅牌，然而奧運後目標逐漸分歧；志田以世界第一為志向，而松山則坦言：「我害怕破壞志田的目標，因此認為有必要解散。」

未來，志田將與五十嵐有紗搭檔女雙；松山則考慮轉戰混雙，她強調：「輸球讓我更想回到這個舞台，我想再次展現更強的自己。」

在充滿回憶的巴黎，這對攜手10年的組合，最終以銅牌為彼此的搭檔旅程劃下句點。雖然無緣冠軍，但「最美女雙」用最後的鞠躬，將感謝與不捨一併留在了觀眾心中。

關鍵字： 志田千陽松山奈未

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

【邊哄兒邊求情】6個月男嬰車禍卡車縫 通緝犯爸崩潰求警：你們嚇到他了！

熱門新聞

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

2貝茲爆料道奇修羅場

3平野惠一談柯威士狀況

4NBA雷納德現身桃園巨蛋　說台語打給厚

5布雷克投得好卻未必會留？

最新新聞

1游艾喆當導師　公益籃球營指導後進

2雷納德感受台灣熱情　唐斯秀書法三百首

3威能帝優質先發助桃猿中止4連敗　4比3險勝雄鷹

4最美女雙世錦賽摘銅十年搭檔攜手落幕

5林暉盛生涯首勝開心又興奮

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

【可愛爆擊＋動漫魂！】安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366