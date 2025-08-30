▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
日本羽球女雙名將「山羊組合」志田千陽與松山奈未，30日晚間在法國巴黎舉行的世界羽球錦標賽女雙準決賽，以總局數1比2不敵馬來西亞陳康樂、蒂娜組合；最終她們收下銅牌，也正式結束這對搭檔自2014年組隊以來的最後一舞。
バド・志田千陽＆松山奈未、銅メダルで“シダマツ”終える 山口茜は2大会ぶりの決勝進出【世界選手権】（TBS NEWS DIG Powered by JNN） https://t.co/tq3vT4rQy7— 佐藤劔客 (@ZuoTeng35367) August 30, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
志田在賽後受訪時語帶堅定的說：「這是戰鬥到最後的結果，所以我接受它，我覺得自己打得很了不起。」；雖然無緣金牌，但兩人依舊為日本羽壇留下深刻印記。
志田、松山組合過去對馬來西亞組合有13勝2敗的絕對優勢，去年巴黎奧運銅牌戰也曾擊敗對手；然而本戰第3局進入中段時，松山身體出現狀況，雙手撐著膝蓋，露出痛苦神情，從9比9開始連續失分，最終以總局數1比2落敗。
［広告］アマゾンAmazon売れ筋ランキング— 毎日のスポーツ記録ノート (@9spospo03) August 30, 2025
【バドミントン】「シダマツ」最後の大会で金メダル届かずも「われながら立派にやった」志田千陽 ［ニュース / スポーツ / バレーボール］https://t.co/9Jl0AiC63J
松山對身體狀況僅簡短回應「沒事」，並自責的說：「最後一局一開始想要拉開差距，但我卻出現了失誤，」她坦然將敗因扛在自己身上。
由於本屆世錦賽後兩人將解散組合，這場準決賽也成為她們的最後一戰；比賽結束後，兩人多次向滿場觀眾鞠躬致意，松山動情的說：「我想要把這一幕深深刻在腦海裡，並傳達感謝的心情。」
世界選手権で初の銅メダル、有終の美を飾る— オリンピック (@gorin) August 30, 2025
結成から11年...
世界選手権で志田千陽選手と松山奈未選手は、#シダマツ としての戦いに幕を閉じました#パリ2024 バドミントン女子ダブルスでは銅メダル
白熱のラリーをプレイバック@chiharushida__ @na3___7mi pic.twitter.com/BJUXFMmoH6
志田則回顧比賽：「我們的狀態一下子掉下去，對手也因此冷靜下來了，」談到一路以來的搭檔生涯，她哽咽表示：「奧運之後經歷了很多困難，但能再次站上頒獎台，我覺得自己很了不起，松山奈未靠著出色的表現帶領了我們。」
兩人2014年首次搭檔，2024巴黎奧運勇奪銅牌，然而奧運後目標逐漸分歧；志田以世界第一為志向，而松山則坦言：「我害怕破壞志田的目標，因此認為有必要解散。」
【世界選手権2025????????速報】— バド×スピ!／バドミントンマガジン編集部 (@BADMINTONSPIRIT) August 30, 2025
女子ダブルス準決勝を戦った志田千陽＆松山奈未ペアは、マレーシアペアに1-2で敗戦。世界選手権は銅メダルとなりました。これで「シダマツ」ペアとしての挑戦は終わりとなります。本当にお疲れ様でした
（写真は当該試合ではありません）#バドミントン #Badminton pic.twitter.com/xosk6OGSdn
未來，志田將與五十嵐有紗搭檔女雙；松山則考慮轉戰混雙，她強調：「輸球讓我更想回到這個舞台，我想再次展現更強的自己。」
在充滿回憶的巴黎，這對攜手10年的組合，最終以銅牌為彼此的搭檔旅程劃下句點。雖然無緣冠軍，但「最美女雙」用最後的鞠躬，將感謝與不捨一併留在了觀眾心中。
