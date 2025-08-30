▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

日本羽球女雙名將「山羊組合」志田千陽與松山奈未，30日晚間在法國巴黎舉行的世界羽球錦標賽女雙準決賽，以總局數1比2不敵馬來西亞陳康樂、蒂娜組合；最終她們收下銅牌，也正式結束這對搭檔自2014年組隊以來的最後一舞。

志田在賽後受訪時語帶堅定的說：「這是戰鬥到最後的結果，所以我接受它，我覺得自己打得很了不起。」；雖然無緣金牌，但兩人依舊為日本羽壇留下深刻印記。

志田、松山組合過去對馬來西亞組合有13勝2敗的絕對優勢，去年巴黎奧運銅牌戰也曾擊敗對手；然而本戰第3局進入中段時，松山身體出現狀況，雙手撐著膝蓋，露出痛苦神情，從9比9開始連續失分，最終以總局數1比2落敗。

松山對身體狀況僅簡短回應「沒事」，並自責的說：「最後一局一開始想要拉開差距，但我卻出現了失誤，」她坦然將敗因扛在自己身上。

由於本屆世錦賽後兩人將解散組合，這場準決賽也成為她們的最後一戰；比賽結束後，兩人多次向滿場觀眾鞠躬致意，松山動情的說：「我想要把這一幕深深刻在腦海裡，並傳達感謝的心情。」

志田則回顧比賽：「我們的狀態一下子掉下去，對手也因此冷靜下來了，」談到一路以來的搭檔生涯，她哽咽表示：「奧運之後經歷了很多困難，但能再次站上頒獎台，我覺得自己很了不起，松山奈未靠著出色的表現帶領了我們。」

兩人2014年首次搭檔，2024巴黎奧運勇奪銅牌，然而奧運後目標逐漸分歧；志田以世界第一為志向，而松山則坦言：「我害怕破壞志田的目標，因此認為有必要解散。」

未來，志田將與五十嵐有紗搭檔女雙；松山則考慮轉戰混雙，她強調：「輸球讓我更想回到這個舞台，我想再次展現更強的自己。」

在充滿回憶的巴黎，這對攜手10年的組合，最終以銅牌為彼此的搭檔旅程劃下句點。雖然無緣冠軍，但「最美女雙」用最後的鞠躬，將感謝與不捨一併留在了觀眾心中。