運動雲

>

日本「最美女雙」正式拆夥！世錦賽遭逆轉無緣決賽

▲▼志田千陽羽球雙打奪銅牌，出賽奧運IG漲粉破74萬。（圖／翻攝自IG）

▲「日本最美女雙」志田千陽（左）、松山奈未（右）攜手奮戰近11年，於世錦賽後正式拆夥。（圖／翻攝自IG）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本羽球「最美女雙」組合志田千陽與松山奈未，在2025年世界羽球錦標賽女雙四強賽中，以21：14、13：21、12：21的成績，不敵馬來西亞強敵陳康樂／提娜，最終以銅牌為生涯最後一次合作畫下句點。這對長年搭檔的合作關係正式結束，兩人未來將各奔東西。

志田千陽和松山奈未這對組合，自2014年青少年時期相識並開始搭檔，一路征戰無數國際賽事。她們在2024年巴黎奧運摘下銅牌，成為日本羽球女雙的代表性組合。兩人早已宣布，本次世錦賽將是她們的「最後一舞」。儘管未能晉級決賽，但她們在本屆賽事中打破了長久以來的「八強魔咒」，首次挺進四強，也為這段近十一年的合作畫下一個圓滿的句點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

志田千陽／松山奈未與陳康樂／提娜過去曾交手14次，日本組合以13勝1敗佔據壓倒性優勢，不過馬來西亞組合在今年7月的日本公開賽終於拿下對戰首勝。在本次世錦賽的四強對決中，志田／松山組合雖然在首局表現出色，但隨後被對手逆轉。雙方鏖戰到決勝局，志田千陽／松山奈未一度領先，卻被對手連得7分拉開比分，最終無緣決賽。

早在世錦賽前，志田千陽與松山奈未就透過社群媒體和YouTube頻道向球迷宣布拆夥的消息。志田千陽表示，這個決定是在巴黎奧運奪銅後經過長時間討論所做的。她坦言，能與並肩作戰近十年的搭檔相遇是人生中難得的緣分，她對這段合作充滿感謝。

志田千陽透露，未來將與曾在兩屆奧運混雙奪銅的五十嵐有紗（舊姓東野）聯手，目標是挑戰女雙世界第一。松山奈未則表示會盡快公布新搭檔人選。雖然「Shidamatsu」這個組合正式告一段落，但兩人也承諾將全力以赴，在各自新的羽球旅程中繼續發光發熱。
 

 

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

【差點快把自己給噎死】挑戰跟著男友的速度吃飯

熱門新聞

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

2貝茲爆料道奇修羅場

3NBA雷納德現身桃園巨蛋　說台語打給厚

4布雷克投得好卻未必會留？

5平野惠一談柯威士狀況

最新新聞

1林暉盛生涯首勝開心又興奮

2平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

3平野惠一：林暉盛敢攻內角是最大進步

41對1單挑吃掉雷納德　林信寬：蠻爽的

5對戰張奕5成夯！林佳緯再見安打曝陳傑憲暖心一句話

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

燈光亂閃3分鐘！羅戈一度擔心受影響　感謝岳東華攻守相挺

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李珠珢「聖誕裝＋吊帶絲襪」 性感辣跳中場舞大放福利！

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366