日本「最美女雙」正式拆夥！世錦賽遭逆轉無緣決賽

「日本最美女雙」志田千陽（左）、松山奈未（右）攜手奮戰近11年，於世錦賽後正式拆夥。



記者楊庭蒝／綜合報導

日本羽球「最美女雙」組合志田千陽與松山奈未，在2025年世界羽球錦標賽女雙四強賽中，以21：14、13：21、12：21的成績，不敵馬來西亞強敵陳康樂／提娜，最終以銅牌為生涯最後一次合作畫下句點。這對長年搭檔的合作關係正式結束，兩人未來將各奔東西。

志田千陽和松山奈未這對組合，自2014年青少年時期相識並開始搭檔，一路征戰無數國際賽事。她們在2024年巴黎奧運摘下銅牌，成為日本羽球女雙的代表性組合。兩人早已宣布，本次世錦賽將是她們的「最後一舞」。儘管未能晉級決賽，但她們在本屆賽事中打破了長久以來的「八強魔咒」，首次挺進四強，也為這段近十一年的合作畫下一個圓滿的句點。

志田千陽／松山奈未與陳康樂／提娜過去曾交手14次，日本組合以13勝1敗佔據壓倒性優勢，不過馬來西亞組合在今年7月的日本公開賽終於拿下對戰首勝。在本次世錦賽的四強對決中，志田／松山組合雖然在首局表現出色，但隨後被對手逆轉。雙方鏖戰到決勝局，志田千陽／松山奈未一度領先，卻被對手連得7分拉開比分，最終無緣決賽。

早在世錦賽前，志田千陽與松山奈未就透過社群媒體和YouTube頻道向球迷宣布拆夥的消息。志田千陽表示，這個決定是在巴黎奧運奪銅後經過長時間討論所做的。她坦言，能與並肩作戰近十年的搭檔相遇是人生中難得的緣分，她對這段合作充滿感謝。

志田千陽透露，未來將與曾在兩屆奧運混雙奪銅的五十嵐有紗（舊姓東野）聯手，目標是挑戰女雙世界第一。松山奈未則表示會盡快公布新搭檔人選。雖然「Shidamatsu」這個組合正式告一段落，但兩人也承諾將全力以赴，在各自新的羽球旅程中繼續發光發熱。

