想跟林立一樣難解決　潘思佑對決同學李軍位居下風

▲三好體協潘思佑。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

三好體協潘思佑在今（30）日舉辦的桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽擊出致勝二壘安打。賽後他透露，自己與統一獅投手李軍是合作多年的戰友，且在隊內對決他時，成績位居下風。

比賽6局下，潘思佑擊出致勝二壘安打，賽後他表示，「前2場打不太好，可是其實我的感覺是好的，今天賽前教練也有特別提醒我，積極一點揮、果斷一點。」

他接著回顧打席當下，「那時0好2壞，投手一定要搶好球，我就設定直球，剛好就被我設定到。」除了自己的適時一擊，潘思佑認為隊長最後一局的關鍵美技守備，也是本場奪勝關鍵，「沒有他的守備，我也沒有勝利打點。」

潘思佑與同為美和體系出身的統一獅投手李軍是好朋友，2人從國小、國中、高中都共同在球場上奮鬥，他透露平時2人都會互相關心、打氣加油。

潘思佑說，他與李軍小時候常常在隊內分組賽對決，笑稱自己對戰成績略居下風，「他投得比較好，球很快，又很敢塞內角，很準。」

樂天桃猿MVP強打林立是潘思佑喜歡的球員，他認為，「林立的打擊很有技巧，我也覺得我應該（跟他一樣）不要這麼容易被解決。」

教練蔡仲南表示，他有意把潘思佑培育成球隊第4棒，對此潘思佑是否感到壓力？他回應說，「家人有跟我說不要有壓力，要我放開去打就好，表現不好就表現不好，不要想太多。」