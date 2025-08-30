蔡仲南栽培的第4棒！潘思佑致勝二安　三好體協1比0完封仰德集團

▲三好體協。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

三好體協（南華大學）與仰德集團（臺北市大）今（30）日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽展開投手戰，關鍵6局下三好體協靠著潘思佑致勝二壘安打，打回全場唯一1分，終場以1比0獲勝。

此役2隊的先發投手皆未失分，表現出色。三好體協陳勇志主投4局用47球，送出5次三振；仰德集團吳冠勳更是4局僅被敲出1安，有3次三振。

仰德集團先發吳冠勳與第2任投手陳定宏聯手在3、4、5局對三好體協送出9上9下，可惜接替投手在6局下遇到致敗危機。比賽6局下，三好體協劉丞皓、陳杰睿先選到保送上壘，第4棒潘思佑登場擊出中外野深遠安打，打回致勝1分，終場也因這分收下勝利。

▲三好體協潘思佑。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

三好體協教練蔡仲南賽後談到潘思佑的致勝一擊，「比賽後半段他抓到投手的配球策略，在前2次打擊的時候，他都打到不是他想要的。」對於潘思佑的打擊特點，蔡仲南認為是球棒控制能力，「棒子控很好，也很積極揮棒，是我們想栽培的第4棒人選。」

三好體協本場投手成功7局完封對手，蔡仲南表示，「控球能有效的投好，自然而然配球就會到位，如果太閃躲的話，很容易產生失投球挨打，其實今天登場的投手都不錯。」

雖然本場奪勝，不過蔡仲南坦言仍有細節需要修正，「打擊的機制、投捕手的溝通、守備的接球能力，都還可以再做調整。」