周柏恩回顧致勝二安　欣賞學長兄弟許庭綸、味全曾聖安

台灣啤酒1年級新生周柏恩今（30）日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽登場，關鍵7局上敲出二壘安打，率隊奪下勝利。賽後他回顧致勝打席，也透露自己很欣賞中信兄弟許庭綸、味全龍曾聖安。

第7局敲出關鍵一擊，幫助台灣啤酒奪勝，周柏恩賽後回顧該打席，「因為2好球了，我不想被三振，就跟直球，如果是來變化球就纏鬥，儘量去攻擊。」面對如此高壓打席，周柏恩透露，高中教練曾叮嚀過他，上大學要增加抗壓性，「高中的我會怕怕的，大學之後有比較放開來，做不好就做不好，沒什麼，讓自己大膽一點。」

周柏恩從平鎮高中畢業後，加入台灣啤酒（國立體大），邁入不同層級的他，有明顯感受到差異，「高中球路比較簡單，上大學之後變得複雜一些，球犀利度變好，打起來比較困難，需要多動腦。」

台灣啤酒教練林衛宣提到，他認為周柏恩的優勢在於運動能力非常出色，擊球初速、守備判斷都很優秀，對此周柏恩則歸功於高中時期的苦練打底。

周柏恩出身於棒球強權平鎮高中，他表示，「高中的訓練量比較多，出來（畢業）之後基本功算不錯，所以到大學才能表現好。」他也透露，自己目前的跑速變更快了。高中時期主要擔任第1、2棒的他，來到大學層級改由打線中段出發，對此他表示，「沒有心態落差，一樣做好自己、幫助球隊。」

中職最喜歡的球星是誰？周柏恩提到自己的2位學長。他表示，自己很欣賞中信兄弟許庭綸、味全龍曾聖安，「他們很沉穩，遇到大場面不會亂，很清楚自己該做什麼，可以幫助到球隊。」

展望未來，周柏恩透露他希望能被選入U23代表隊，也希望自己今年能夠投身中職選秀。最後周柏恩感謝教練與學長的不停鼓勵，「他們會叫我不要傷心，一場一場慢慢來，在做的過程不要膽怯，可以大膽一點，才會越來越好。」