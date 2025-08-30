紅襪頂級新秀托勒芬威初登板！　5.1局飆8K有好的開始

▲紅襪新星左投托勒（Payton Tolle）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紅襪新星左投托勒（Payton Tolle）30日於芬威球場完成大聯盟初登場，對上海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）；這位年僅22歲的紅襪第二號新秀展現強大氣勢，不僅首球就投出96.9英哩好球，最終更以5.1局、8次三振的亮眼表現，點燃全場氣氛。

托勒從第一球就展現壓制力，三球後送給對手三振，馬上贏得滿場掌聲。他共用84球完成先發，其中53球為好球，被擊出3支安打，失掉2分，另有2次保送；當教練柯拉（Alex Cora）在第6局上場換投時，全場球迷報以熱烈的起立鼓掌，致敬這位初登板就令人驚艷的新秀。

不過，托勒留下的兩名跑者，由於後援投手魏瑟特（Greg Weissert）被海盜打者范姆（Tommy Pham）擊出安打送回本壘，導致失分擴大，這是當晚唯一的遺憾。

這場比賽原本就因托勒登板備受矚目，更巧合的是，他的初登場正面對決本季最受期待的投手新秀斯金斯，讓比賽話題性十足。紅襪另一位新秀安東尼（Roman Anthony）則在第5局對斯金斯敲出陽春全壘打，再添熱度。

1st Major League K.

Take it all in, Tolle. pic.twitter.com/l6jU4qqOtP — Red Sox (@RedSox) August 29, 2025

托勒自2024年選秀會以第50順位被紅襪選中後，僅花不到14個月便一路從高階1A、2A、3A晉升至大聯盟。6月底他才在2A登場，8月初升上3A，如今已站上棒球最高殿堂，並證明自己不負期待。

紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）在賽前受訪時就明言：「我們提拔托勒，是希望他能在球季後段對球隊有所貢獻，至於具體會是什麼樣子，還有待觀察；但在過去四、五個月，他在每個層級都給人留下深刻印象，他在發展上有了顯著進步，我們有充分理由相信，他能成為一名非常優秀的大聯盟先發投手。」