道奇更新3傷兵近況　艾德曼、蒙西下周有望同步啟動復健賽

▲道奇更新傷兵狀況。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（30）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，賽前接受媒體訪問，透露了3名傷兵的最新狀況。

佛里曼（Freddie Freeman）日前因頸部不適缺席比賽，但經評估為輕傷，今日比賽以第3棒、一壘手身份重返先發。他在28日對紅人之戰臨時缺陣，外界關注其健康狀況，對此羅伯斯說明，「據我所知，他的狀況已經明顯改善，雖然還有些微不適，但不會影響他的出賽，接下來會視每日狀況調整，但我有信心他能順利克服並持續出賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於後續是否會安排輪休，羅伯斯表示，「我們下周二有休兵日，因此這個系列賽打完後再讓他休息，應該能達到良好的平衡。」

此外，針對右腳踝受傷、目前列入傷兵名單的工具人艾德曼（Tommy Edman），羅伯斯透露，「他今天會參與正常訓練，目前身體反應偏正向，雖然幾天前在進行強度較高的訓練後隔日出現些微緊繃，但整體恢復算是漸入佳境。」

他補充，「目前沒有動作上的限制，但重點是避免恢復過程中出現反覆傷勢，如果一切順利，希望能在下周讓他展開復健賽事。」

至於同樣在傷兵名單上的重砲蒙西（Max Muncy），羅伯斯指出他目前「有點身體不適，症狀像是感冒」，因此已讓他提前返家休養。

羅伯斯隨後說，「但如果一切順利，蒙西有機會與艾德曼一同進入小聯盟復健賽程。」至於是否趕得上9月初客場對金鶯的系列賽，羅伯斯表示，「雖然略顯緊湊，但他仍有機會出現在巴爾的摩。」