非常艱難的決定！紅襪釋出兩屆冠軍右投布勒　總管坦言陣容調整無奈

▲紅襪投手布勒（Walker Buehler）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪30號迎來投手新秀托勒（Payton Tolle）的大聯盟初登板，正面對決海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）；為了替這位22歲頂級新秀騰出名單空間，球隊不得不做出艱難決定，釋出老將右投、兩屆世界大賽冠軍布勒（Walker Buehler）。

The Red Sox announced that they have released Walker Buehler pic.twitter.com/804qiBKLpL [廣告]請繼續往下閱讀... August 29, 2025

紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）坦言，這是一次極為困難的抉擇：「這真的是個非常非常艱難的決定，他長期以來都是聯盟裡的優秀先發投手，但也一直受傷病困擾，我們原本覺得他能幫助輪值，之後嘗試讓他轉任牛棚角色，並希望給予時間去適應；但情況改變了，費茨（Richard Fitts）的受傷讓我們失去了長局數投手，加上今晚急需先發，我們認為這是此刻對球隊最好的做法。」

The Walker Buehler Red Sox era has officially come to an end. Things just didn’t click.



112.1 IP, 5.45 ERA, -0.7 fWAR, 5.88 FIP, 6.73 K/9, 4.41 BB/9 across 23 games…



Broken. Could be fun to fix. pic.twitter.com/F53oi46Tm4 — Sam Fosberg (@discussbaseball) August 29, 2025

布勒在去年世界大賽第五戰為道奇守住勝利奪冠後，今季與紅襪簽下1年 2105萬美元合約，並附帶2026年共同選擇權。但他在2025年表現不佳，出賽23場（22場先發），戰績7勝7敗、防禦率5.45。

布雷斯洛接著解釋：「當我們決定讓他轉牛棚時，原本期待能給他時間去適應，並逐漸進入高張力場面，但隨著名單狀況改變，我們只能做出有利於球隊勝場的調整。」

與此同時，球團選擇給予布勒無條件釋出，而非一般程序的「指定轉讓（DFA）」，主要是為了讓他能更快找到新東家，對此布雷斯洛說：「我們只是想尊重他的成就，這是對他最公平的方式。」

Craig Breslow explains why the Red Sox outright released Walker Buehler instead of DFA’ing the 31-year-old:



“Just trying to be mindful and respectful of who he is and what he’s accomplished, and felt like that was the fairest way to treat him at this point.”@WEEI @SoxBooth… pic.twitter.com/6ryJYnz8lF — Tom Carroll (@yaboiTCfresh) August 29, 2025

紅襪總教練柯拉（Alex Cora ）透露，他已與布勒進行過深談：「這真的很難，我知道結果沒有照著他的期待，也沒有照著我們的期待發展，我仍然相信他還有投球的能量，他的人格、球技與棒球知識都讓人印象深刻；我很享受與他共事的時光，也學到很多，衷心祝福他未來一切順利。」

儘管布勒今年的三振數據大幅下滑，每9局僅有6.7次三振、三振保送比1.53創下生涯新低，但他也曾展現亮點，例如8月8日對教士時投出6局無失分的代表作。

BREAKING: Walker Buehler has been RELEASED by the Red Sox in a SHOCKING turn of events



If the former Dodgers champion joins a team by Sept. 1, he will be POSTSEASON-ELIGIBLE



Do you want to see the Dodgers bring him back? Why or why not?https://t.co/N6txc0DFYz — Dodgers Nation (@DodgersNation) August 29, 2025

紅襪目前對輪值前段三人組羅切（Garrett Crochet）、貝羅（Brayan Bello）與裘里托（Lucas Giolito）信心十足，但第4、5號先發因傷病與表現而變化不定。隨著交易截止日換來的梅伊（Dustin May）以及新秀Tolle的加入，紅襪期望能穩定後段輪值。

布雷斯洛最後表示：「我們正在打重要比賽，想盡可能增加勝利的機會，而我們相信Payton和Dustin能給予球隊現在最好的競爭力。」