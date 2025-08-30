非常艱難的決定！紅襪釋出兩屆冠軍右投布勒　總管坦言陣容調整無奈

▲紅襪投手布勒（Walker Buehler）。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
波士頓紅襪30號迎來投手新秀托勒（Payton Tolle）的大聯盟初登板，正面對決海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）；為了替這位22歲頂級新秀騰出名單空間，球隊不得不做出艱難決定，釋出老將右投、兩屆世界大賽冠軍布勒（Walker Buehler）。
紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）坦言，這是一次極為困難的抉擇：「這真的是個非常非常艱難的決定，他長期以來都是聯盟裡的優秀先發投手，但也一直受傷病困擾，我們原本覺得他能幫助輪值，之後嘗試讓他轉任牛棚角色，並希望給予時間去適應；但情況改變了，費茨（Richard Fitts）的受傷讓我們失去了長局數投手，加上今晚急需先發，我們認為這是此刻對球隊最好的做法。」
The Walker Buehler Red Sox era has officially come to an end. Things just didn’t click.— Sam Fosberg (@discussbaseball) August 29, 2025
112.1 IP, 5.45 ERA, -0.7 fWAR, 5.88 FIP, 6.73 K/9, 4.41 BB/9 across 23 games…
Broken. Could be fun to fix. pic.twitter.com/F53oi46Tm4
布勒在去年世界大賽第五戰為道奇守住勝利奪冠後，今季與紅襪簽下1年 2105萬美元合約，並附帶2026年共同選擇權。但他在2025年表現不佳，出賽23場（22場先發），戰績7勝7敗、防禦率5.45。
布雷斯洛接著解釋：「當我們決定讓他轉牛棚時，原本期待能給他時間去適應，並逐漸進入高張力場面，但隨著名單狀況改變，我們只能做出有利於球隊勝場的調整。」
與此同時，球團選擇給予布勒無條件釋出，而非一般程序的「指定轉讓（DFA）」，主要是為了讓他能更快找到新東家，對此布雷斯洛說：「我們只是想尊重他的成就，這是對他最公平的方式。」
Craig Breslow explains why the Red Sox outright released Walker Buehler instead of DFA’ing the 31-year-old:— Tom Carroll (@yaboiTCfresh) August 29, 2025
“Just trying to be mindful and respectful of who he is and what he’s accomplished, and felt like that was the fairest way to treat him at this point.”@WEEI @SoxBooth… pic.twitter.com/6ryJYnz8lF
紅襪總教練柯拉（Alex Cora ）透露，他已與布勒進行過深談：「這真的很難，我知道結果沒有照著他的期待，也沒有照著我們的期待發展，我仍然相信他還有投球的能量，他的人格、球技與棒球知識都讓人印象深刻；我很享受與他共事的時光，也學到很多，衷心祝福他未來一切順利。」
儘管布勒今年的三振數據大幅下滑，每9局僅有6.7次三振、三振保送比1.53創下生涯新低，但他也曾展現亮點，例如8月8日對教士時投出6局無失分的代表作。
BREAKING: Walker Buehler has been RELEASED by the Red Sox in a SHOCKING turn of events— Dodgers Nation (@DodgersNation) August 29, 2025
If the former Dodgers champion joins a team by Sept. 1, he will be POSTSEASON-ELIGIBLE
Do you want to see the Dodgers bring him back? Why or why not?https://t.co/N6txc0DFYz
紅襪目前對輪值前段三人組羅切（Garrett Crochet）、貝羅（Brayan Bello）與裘里托（Lucas Giolito）信心十足，但第4、5號先發因傷病與表現而變化不定。隨著交易截止日換來的梅伊（Dustin May）以及新秀Tolle的加入，紅襪期望能穩定後段輪值。
布雷斯洛最後表示：「我們正在打重要比賽，想盡可能增加勝利的機會，而我們相信Payton和Dustin能給予球隊現在最好的競爭力。」
