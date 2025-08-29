投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

記者胡冠辰／新莊報導

統一獅洋投布雷克29日在新莊球場繳出6.2局失2分（1分自責）的優質先發，幫助球隊以7比2擊敗富邦悍將，不僅收下勝投，更達成中職生涯第50勝里程碑；賽後總教練林岳平受訪時表示，布雷克此役整體表現「順手」，也坦言教練團將就洋將去留在登錄大限前進行討論。

林岳平指出，布雷克面對富邦打線「投起來比較順手」，整體好球率也較以往理想，不過也觀察到比賽中後段球威開始下滑，「大概在4局開始，球的威力就慢慢被掌握了。」

▲布雷克。（圖／統一獅提供）



教練團將綜合考量整體狀況，包含布雷克與其他洋投如奧銳德的表現，再決定8月31日洋將登錄名單。

當被問到這場是否為布雷克「加分」的一戰時，林岳平語帶保留的表示：「其實會考慮未來的戰況。」

至於球威是否是抉擇關鍵之一，他則回應：「有很多方向可以去討論。」

面對布雷克達成50勝這項洋投罕見的里程碑，林岳平給予高度肯定：「他是在我執教這幾年加入球隊的，一直是很穩定、為球隊貢獻很多的先發投手。」

不過他也指出，隨著布雷克在聯盟效力多年，對手熟悉度提高，也到了需要「精進」的階段。

是否會因為這場優質先發而增加取捨難度？林岳平最後坦言：「這是一定的，所以我們教練團會再好好商討。」