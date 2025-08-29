突破3屆8強瓶頸　日本「最美女雙」世錦賽力克韓國強敵闖4強

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年BWF世界羽球錦標賽於8月29日在法國巴黎進行第5天賽程，巴黎奧運銅牌組合志田千陽／松山奈未全場沒遇太多阻礙，以21比17、21比14擊退南韓強敵金慧貞、孔熙容，順利闖進4強。

開局時，場館空調吹出的不規則亂風讓兩人一度陷入困境，第一局初段落居下風；志田回憶當時心境表示：「因為松山的狀態很好，所以我覺得只要自己能調整過來就沒問題。」

在7比12落後的情況下，她們連得5分扳平比數，隨後反超。進入第二局後，「志田松山」展現擅長的快速連續攻擊，自中盤起逐漸拉開差距，最終以直落二勝出，志田笑著總結：「這場比賽以志田松山來說可以打100分。」

由於世界羽球錦標賽沒有季軍戰，她們已經提前確定獲得銅牌。

志田與松山最早在2014年的日本青年代表合宿開始合作，去年巴黎奧運拿下銅牌後，松山曾感受到「已經做到最好了」的心情，對於是否繼續與志田並肩作戰產生過猶豫。

今年2月起，兩人針對未來展開多次討論，最終決定將世錦賽作為攜手挑戰的舞台。松山坦言，這是她們「最後的舞台」，志田則堅定表示：「我還不能滿足，既然已經走到這裡，就只有金牌才是目標。」