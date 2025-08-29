運動雲

>

桃園盃台灣運彩7安就拿7分　7比2擊退富邦公牛

▲▼桃園盃台灣運彩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲台灣運彩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

台灣運彩今（29）日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽對戰富邦公牛，雖然全場僅擊出7支安打，但把握保送機會擊出適時安打，在關鍵5、6局連續突破對手投手防線，終場以7比2擊退對手，收下重要勝利。

2局上，台灣運彩蔡承晉、邱佑傑連續敲安，趙睿勝獲得保送，搭配魏大鈞、林廷之貢獻安打，率先取得2分領先。3局下富邦公牛反攻，何皓鈞選到保送，周翔立挨觸身，楊棕皓擊出帶有打點二壘安打，將比數扳成2比2。

[廣告]請繼續往下閱讀...

來到關鍵5局上，富邦公牛投手陷入亂流，台灣運彩頭2名打者林廷之、曾譯威獲得保送，莊欽仰敲安，該局再失2分。

6局上，台灣運彩再有攻勢，首棒林定倫安打後，林廷之保送上壘，投手雖回穩抓到1次三振，但又被莊欽仰擊出二壘安打、潘書緯一壘安打，添加3分保險分。7局下，台灣運彩第3任投手洪思騏讓對手擊出3顆飛球，結束比賽，終場台灣運彩以7比2擊敗富邦公牛。

談到本場勝利關鍵，台灣運彩教練表示，「我們遇到危機的時候，內野手都有跳出來幫忙，投手也沒有投出不必要保送。」

富邦公牛本場推派張宸綱先發，台灣運彩教練坦言不好對付，「他視覺速度有140公里以上，我們的打擊一直受到壓制。」

台灣運彩此役雖然出現7支安打，但也有8次三振，不過單場仍能攻下7分，教練笑說，「有點好運啦，選手有把握機會，讓分數擴大。」

隊長莊欽仰本場前2打席無功而返，但在關鍵5局敲出安打，教練欽點他為本場MVP，「他打到三遊方向穿越，帶領團隊把整個攻勢打開了。」

至於本場還能做更好的地方，教練認為是得點圈攻擊掌握度，「雖然我們得了7分，但殘壘也蠻多的，像是5局打了8個人次，卻只得了2分，這點還需要加強。」

關鍵字： 桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽桃園盃台灣運彩富邦公牛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援　傳奇投手來台開球

兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援　傳奇投手來台開球

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

隊友私下稱李博登「老實人」　王威晨想起象魔力

隊友私下稱李博登「老實人」　王威晨想起象魔力

【軍卡撞車瞬間】駕車中士疑恍神出包！下車看「破大洞」三條線

熱門新聞

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援　傳奇投手來台開球

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

211隊球探觀戰！韓華菜鳥9球三振

3兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援

4平野肯定岳東華攻守　重話點名謝榮豪

5快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

最新新聞

1布雷克投得好卻未必會留？

2打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的

3李凱威單場4安締造連5季百安

4布雷克達中職生涯50勝

5打爆柯威士！李凱威4安領軍擊敗兄弟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

龍獅戰突遇地震！陳子豪無感　陳重羽蹲捕喊「有喔！很大！」

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

賽前就想過得分不易...洪總讚投手群稱職　點出江承諺好投關鍵

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366