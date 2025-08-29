桃園盃台灣運彩7安就拿7分　7比2擊退富邦公牛

▲台灣運彩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

台灣運彩今（29）日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽對戰富邦公牛，雖然全場僅擊出7支安打，但把握保送機會擊出適時安打，在關鍵5、6局連續突破對手投手防線，終場以7比2擊退對手，收下重要勝利。

2局上，台灣運彩蔡承晉、邱佑傑連續敲安，趙睿勝獲得保送，搭配魏大鈞、林廷之貢獻安打，率先取得2分領先。3局下富邦公牛反攻，何皓鈞選到保送，周翔立挨觸身，楊棕皓擊出帶有打點二壘安打，將比數扳成2比2。

來到關鍵5局上，富邦公牛投手陷入亂流，台灣運彩頭2名打者林廷之、曾譯威獲得保送，莊欽仰敲安，該局再失2分。

6局上，台灣運彩再有攻勢，首棒林定倫安打後，林廷之保送上壘，投手雖回穩抓到1次三振，但又被莊欽仰擊出二壘安打、潘書緯一壘安打，添加3分保險分。7局下，台灣運彩第3任投手洪思騏讓對手擊出3顆飛球，結束比賽，終場台灣運彩以7比2擊敗富邦公牛。

談到本場勝利關鍵，台灣運彩教練表示，「我們遇到危機的時候，內野手都有跳出來幫忙，投手也沒有投出不必要保送。」

富邦公牛本場推派張宸綱先發，台灣運彩教練坦言不好對付，「他視覺速度有140公里以上，我們的打擊一直受到壓制。」

台灣運彩此役雖然出現7支安打，但也有8次三振，不過單場仍能攻下7分，教練笑說，「有點好運啦，選手有把握機會，讓分數擴大。」

隊長莊欽仰本場前2打席無功而返，但在關鍵5局敲出安打，教練欽點他為本場MVP，「他打到三遊方向穿越，帶領團隊把整個攻勢打開了。」

至於本場還能做更好的地方，教練認為是得點圈攻擊掌握度，「雖然我們得了7分，但殘壘也蠻多的，像是5局打了8個人次，卻只得了2分，這點還需要加強。」