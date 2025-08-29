19歲新星強勢登場！獅隊張宥謙31日將迎初登板　餅總持不同想法

▲統一獅總教練林岳平。（圖／統一獅提供）



統一獅即將在8月31日推出19歲新星張宥謙擔任先發投手對戰富邦，迎接他的一軍初登板；獅隊總教練林岳平賽前提及這項安排，並坦言這場先發有其考量。

張宥謙出生於2006年7月1日，來自花蓮玉里高中，2024年以選秀第二輪之姿加盟獅隊，具備超過150公里的球速，二軍出賽11場，其中5場先發，防禦率2.45，表現穩定。

不過餅總也坦言，這場先發來得「比預期早」，主要是因球隊輪值安排尚未穩定，他原先希望由郭俊麟、周彥農等人競爭該空缺，但最終仍決定讓張宥謙提前登板，「沒有設定太多目標，希望他把在二軍的內容呈現出來就好，」林岳平表示。

針對洋將人選方面，隨著8月31日登錄大限迫近，統一獅仍未對最終四位洋投做出最後裁定。現有洋投布雷克、奧德銳將於29、30日先後先發，而新洋投獅帝芬（Jackson Stephens）則預計在31日於二軍出賽，並安排在9月第2週於一軍亮相。

林岳平表示，會觀察這兩天球員狀況再做最終決策，且31日當天張宥謙將是「真正的先發」，球隊並未安排假先發策略，也不會特別設置第二先發應變，若需支援將直接動用牛棚。