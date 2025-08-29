運動雲

>

19歲新星強勢登場！獅隊張宥謙31日將迎初登板　餅總持不同想法

▲統一獅總教練林岳平。（圖／統一獅提供）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／新莊報導

統一獅即將在8月31日推出19歲新星張宥謙擔任先發投手對戰富邦，迎接他的一軍初登板；獅隊總教練林岳平賽前提及這項安排，並坦言這場先發有其考量。

張宥謙出生於2006年7月1日，來自花蓮玉里高中，2024年以選秀第二輪之姿加盟獅隊，具備超過150公里的球速，二軍出賽11場，其中5場先發，防禦率2.45，表現穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張宥謙 。（圖／統一獅提供）

▲張宥謙。（圖／統一獅提供）

不過餅總也坦言，這場先發來得「比預期早」，主要是因球隊輪值安排尚未穩定，他原先希望由郭俊麟、周彥農等人競爭該空缺，但最終仍決定讓張宥謙提前登板，「沒有設定太多目標，希望他把在二軍的內容呈現出來就好，」林岳平表示。

針對洋將人選方面，隨著8月31日登錄大限迫近，統一獅仍未對最終四位洋投做出最後裁定。現有洋投布雷克、奧德銳將於29、30日先後先發，而新洋投獅帝芬（Jackson Stephens）則預計在31日於二軍出賽，並安排在9月第2週於一軍亮相。

林岳平表示，會觀察這兩天球員狀況再做最終決策，且31日當天張宥謙將是「真正的先發」，球隊並未安排假先發策略，也不會特別設置第二先發應變，若需支援將直接動用牛棚。

關鍵字： 統一獅中華職棒張宥謙林岳平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援　傳奇投手來台開球

兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援　傳奇投手來台開球

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

隊友私下稱李博登「老實人」　王威晨想起象魔力

隊友私下稱李博登「老實人」　王威晨想起象魔力

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

熱門新聞

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援　傳奇投手來台開球

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

211隊球探觀戰！韓華菜鳥9球三振

3兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援

4平野肯定岳東華攻守　重話點名謝榮豪

5快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

最新新聞

1布雷克投得好卻未必會留？

2打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的

3李凱威單場4安締造連5季百安

4布雷克達中職生涯50勝

5打爆柯威士！李凱威4安領軍擊敗兄弟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

龍獅戰突遇地震！陳子豪無感　陳重羽蹲捕喊「有喔！很大！」

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

賽前就想過得分不易...洪總讚投手群稱職　點出江承諺好投關鍵

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366