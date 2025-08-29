運動雲

鄭浩均愛吃果皮但抗拒吐司邊　解密吃素如何變壯

▲鄭浩均。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟隊投手鄭浩均日前因在奇異果主題日連皮吃奇異果引起球迷熱議，甚至被隊友許基宏爆料連香蕉皮都吃，引發外界好奇。鄭浩均在接受訪問時坦承，自己確實有吃果皮的習慣，並分享了各種果皮的口感體驗。不同於果皮類可以接受，吐司邊反而難以下嚥。

果皮嘗試心得：橘子皮最難接受

鄭浩均表示，自己也忘記從什麼時候開始吃果皮，「我發現皮不難吃之後，我就開始吃皮」。他透露，除了奇異果和香蕉皮外，還嘗試過西瓜皮、番薯皮、地瓜皮和馬鈴薯皮等。

談到各種果皮的口感，鄭浩均認為橘子皮是最難接受的，「橘子皮那種，就他們都有一個辣辣的味道。」不過他補充，曬乾的橘子皮味道就完全不同，「曬乾的一般都可以吧，味道不一樣」。

有趣的是，能吃各種果皮的鄭浩均，卻對吐司邊有強烈的抗拒感。他表示：「我覺得跟水果皮比起來，我比較沒辦法接受吐司的皮，我會要求切邊或是直接把它撕掉。」但對於披薩邊，他卻能接受。

鄭浩均回憶，當初在屏東基地被許基宏看到吃香蕉皮時，許基宏的反應最誇張，當時旁邊還坐著林暉盛等隊友，「他旁邊坐一堆人也都在，不敢置信」。

素食球員的蛋白質攝取策略

作為素食的職業棒球選手，鄭浩均分享了自己的蛋白質攝取方式。他主要透過雞蛋來補充蛋白質，「一天如果三餐都有正常吃的話，應該會有20幾顆吧」。除了雞蛋，鄭浩均也會攝取豆腐和豆類，「找不到蛋可以吃的時候，我就會喝乳清蛋白」。

鄭浩均坦言，進入職業後確實需要調整飲食來增重和提升身體素質。他認為「要更進步的話，身體素質蠻重要不過他也強調，光靠吃是不夠的，「要變壯就是要用練的，還是要多練才會變壯，只靠吃還相對有限」。

體重管理方面，鄭浩均透露季初時約106-107公斤，目前約102公斤左右，「也沒有掉太多，大概還可以接受」。他解釋，賽季期間無法練太多，「因為身體會很疲勞」，所以體重下降是可預期的。

為了在素食前提下維持良好的運動表現，鄭浩均表示自己諮詢過多位營養師，包括專業運動員和一般大眾的營養師，學習如何搭配補充品和規劃三餐攝取。他透露，早在大學時期就開始接觸相關概念，出國後更有機會接觸到專業營養師的指導。

