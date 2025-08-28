不留遺憾只想贏！　日本「最美女雙」直落2晉級世錦賽8強　

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年BWF世界羽球錦標賽於8月28日在法國巴黎進行第4天賽程。巴黎奧運銅牌組合志田千陽／松山奈未全場沒遇太多阻礙，以21比13、21比16直落二擊敗世界排名第17的香港組合楊雅婷、楊霈霖，順利闖進8強。

這對組合已於7月宣布本次比賽結束後將正式拆夥，但在場上依舊展現默契與拚勁。首局在5比4後打出一波5連分，迅速拉開差距並以21比13先聲奪人；次局她們一度落後至5比10，但憑藉快速節奏逐步追趕，最終完成逆轉，以21比16收下比賽，直落2順利晉級。

賽後，志田表示，她並不將這場賽事單純視為「最後一戰」，反而更專注於爭取勝利：「與其說是最後，不如說我更強烈地想要贏，」她坦言，此役心態上是「不留遺憾地全力以赴」，並補充：「我會再一次打起精神，好好努力拚戰。」

兩人自組合以來已有約10年時光，曾於2024年巴黎奧運收穫銅牌，並在多項國際賽中締造佳績；然而，因未來發展方向與動力不同，雙方在7月對外宣布將解散。

未來，志田將與混雙兩屆奧運銅牌得主五十嵐有紗（舊姓東野）搭檔挑戰女雙；松山則考慮轉戰混雙，繼續延續自己的競技生涯。

值得一提的是，本屆世錦賽的場館，正是兩人在去年巴黎奧運摘銅的熟悉舞台；雖然過往她們在世錦賽尚未奪牌，但如今作為「志松配」的最後一役，兩人正全力向最後一冠邁進。